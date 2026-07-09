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தொடர் மின்வெட்டு: முதலமைச்சர் வீடு செல்லும் சாலையில் பொதுமக்கள் போராட்டம்

மின்சாரம் வருவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? என்று பொதுமக்கள் கேள்வி எழுப்பியதற்கு, போலீசார் எந்த பதிலும் கூறாததால், தொடர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

முதலமைச்சர் வீடு செல்லும் சாலையில் பொதுமக்கள் போராட்டம்
முதலமைச்சர் வீடு செல்லும் சாலையில் பொதுமக்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 11:36 AM IST

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சென்னை: ஈ.சி.ஆர் என அழைக்கப்படும் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள பாலவாக்கம் பகுதியில், மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் முதலமைச்சர் வீடு செல்லும் சாலையில் அமர்ந்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

கடந்த சில நாட்களாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ந்து மின்தடை ஏற்பட்டு, ஆங்காங்கே பொதுமக்கள் மின்வாரியத்தை முற்றுகையிட்டு சாலை மறியலில் ஈடுபடும் சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக நேற்று இரவு ஈசிஆர் சாலையில் உள்ள பாலவாக்கம் பகுதியில் இரவு 9.30 மணி முதல் இரவு 2 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால், அந்த பகுதி மக்கள் இரவில் தூங்க முடியாமல் தவித்து வந்துள்ளனர்.

இது குறித்து அவர்கள் மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் புகார் செய்தும் எந்த நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் சுமார் 100-க்கு மேற்பட்டோர், முதலமைச்சர் விஜய் வீடு செல்லும் பாலவாக்கம் சாலையை முற்றுகையிட்டு தங்களுக்கு மின்சாரம் வேண்டும் என்று கோஷமிட்டபடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த சாலை மறியல் போராட்டத்தால் ஈசிஆர் சாலையில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற நீலாங்கரை காவல் துறையினர், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அவர்களிடம் போலீசார் உடனடியாக மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்தனர். தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் மின்சாரம் வருவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? என்று கேள்வி எழுப்பியதற்கு, போலீசார் எந்த பதிலும் கூறாததால், ஆத்திரம் அடைந்த பொதுமக்கள் மீண்டும் சாலை மறியலை தொடர்ந்தனர்.

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இதனைத்தொடர்ந்து ஈசிஆர் சாலையில் கடுமையாக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது என்று போலீசார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமாதான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். இதன்பின்னர் பொதுமக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.

முதலமைச்சர் விஜய் வீடு செல்லும் பகுதியிலேயே மின்சாரம் தூண்டிக்கப்பட்டதால், குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் பெரும் அவதிக்குள்ளாகினர்.

இதே போல் கடந்த மாதம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் பல்வேறு பகுதிகளில் இரவு நேரத்தில் தொடர் மின்வெட்டு ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில் மின்தடை ஏற்படுவதை தவிர்க்கும் வகையில், சென்னையில் மட்டும் 10 சிறப்பு கண்காணிப்பு குழுக்களை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

CHENNAI POWER CUT ISSUE
முதலமைச்சர் விஜய்
மின்வெட்டு பிரச்சனை
POWER CUT ISSUE PROTEST
ECR POWER CUT PROTEST

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