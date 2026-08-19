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EXCLUSIVE: மழைக்காலத்தில் மக்களே உஷார்... டெங்கு, எலி காய்ச்சலை தவிர்க்க செய்ய வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்னென்ன?

தமிழ்நாட்டில் பருவமழை காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நோய் தொற்று வராமல் இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.

பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம்
பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 3:42 PM IST

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-By எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: டெங்கு, எலி காய்ச்சல் போன்றவற்றை தவிர்க்க மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நோய் தொற்று வராமல் இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. மேலும், மழைக்காலங்களில் அனைத்து துறைகளும் இணைந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு ஆய்வு கூட்டம் நடத்தியது.

இந்நிலையில், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் ஈ.டி.வி. பாரத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், “பருவமழை காலங்களில் தொற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகளவில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக டெங்கு, எலி காய்ச்சல், டைபாய்டு போன்ற நோய்கள் பருவ காலங்களில் தான் அதிகமாக வருகிறது.

பருவமழை காலங்களில் வரக்கூடிய நோய்களை தடுப்பதற்கு கடந்த ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தலைமையில் அனைத்து துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. மேலும் தினமும் காலை 9 மணியளவில் மாவட்டத்தில் உள்ள நோய் பாதிப்புகள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.

தொடர்ந்து, ஒவ்வொரு நாளும் மருத்துவமனைக்கு வரக்கூடிய காய்ச்சல் நோயாளிகள் குறித்த விவரங்களை சேகரிக்கிறோம். அதன் அடிப்படையில் காய்ச்சல் அதிகமாக வரும் பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும், முகாம்களையும் நடத்துகிறோம்.

ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள், மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள், தனியார் மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவ கல்லூரிகள் என 4,000 மருத்துவமனைகளிலும், 5,000 பரிசோதனை ஆய்வகங்களில் இருந்தும் தினமும் அறிக்கைகளை, ஒருங்கிணைந்த நோய் கண்காணிப்பு திட்டத்தின்கீழ் பெற்று வருகிறோம்.

பொதுவாகவே அதிக கவலை அளிக்கக்கூடிய நோய்கள் என்றால் அவை டெங்கு மற்றும் எலி காய்ச்சல்தான். இது கர்ப்பிணி பெண்கள், வயதானவர்கள், குழந்தைகள் ஆகியோரை அதிகளவில் பாதிக்கிறது. இந்த நோய்களுக்கு சரியான முறையில் சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால் பின்னாளில் அதிக பாதிப்பு ஏற்படும்.

மேலும், நோயை கண்காணிக்கவும், காய்ச்சல் வந்தவர்களுக்கு ரத்த அழுத்தம், நாடித்துடிப்பு, உடல் தட்பவெட்ப நிலை, ரத்த அணுக்கள் நிலை, ஹீமோகுளோபின் ஆகியவற்றை தனித்தனியாக பதிவு செய்து கண்காணிக்க அறிவுறுத்தியுள்ளோம். இந்த பணிகளை மருத்துவக் கல்வி இயக்குநரகம், பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குநரகம் மற்றும் ஊரக நல பணிகள் இயக்குநரகம் இணைந்து மேற்கொண்டு வருகிறோம்.

கடந்த ஆண்டுகளை விட இந்த ஆண்டு டெங்கு பாதிப்பு குறைவாகதான் உள்ளது. கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு டெங்கு பாதித்தவர்கள் 50 ஆயிரம் பேர் இருந்தனர். இந்த ஆண்டு 11 ஆயிரம் பேருக்கு தான் டெங்கு பாதிப்பு தற்போதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பருவ காலத்தில் வரக்கூடிய டெங்கு நோயை தடுப்பதற்கு பொது சுகாதாரத்துறை மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பும் தேவைப்படுகிறது. பொதுமக்கள் வீட்டில் வைத்துள்ள பாத்திரங்கள், தேங்காய் ஓடுகள், டயர்கள் போன்றவற்றில் தண்ணீர் தேங்காமல் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் வீடு வீடாக வந்து கொசு புழு இருக்கிறதா? என்பதையும், அவர்கள் கொசு மருந்து தெளிக்கவும் அவர்களுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும். கொசுவை ஒழித்து தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொண்டால் டெங்கு நோயை நாம் தடுத்துவிடலாம். எலிக்காய்ச்சல் பரவுவதை தடுப்பதற்கு வீட்டைச் சுற்றியுள்ள புதர்களையும், தேவையற்ற பொருட்களையும் அகற்றினால் இந்த நோயையும் தடுத்துவிடலாம்.

இந்த மழைக்காலத்தில் பொதுமக்கள் காய்ச்சி வடிகட்டிய தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும். குளோரின் கலக்கப்பட்ட தண்ணீரை அருந்த வேண்டும். சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டால் டெங்கு காய்ச்சல், எலிக்காய்ச்சல், காலரா, வயிற்றுப்போக்கு, மஞ்சள் காமாலை போன்ற நோய்கள் வராமல் தடுக்கலாம். இதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அரசு எடுத்து வருகிறது.

டெங்கு காய்ச்சலால் கடந்த ஆண்டுகளில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 20 அல்லது 30 என இருந்தன. ஆனால் நடப்பாண்டில் தற்போது வரை மூன்று பேர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துள்ளனர். அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள், மாவட்ட மருத்துவமனைகள், வட்டார மருத்துவமனைகள் ஆகியவற்றில் காய்ச்சல் வார்டுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

டெங்கு காய்ச்சலுக்கு மாத்திரை எதுவும் இல்லாமல் இருப்பதால் அவர்களுக்கு தேவையான சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சல்களின் அளவைப் பொறுத்து அவர்களை தனித்தனியாக பிரித்து சிகிச்சை அளிப்பார்கள். தேவைப்படும் நோயாளிகளுக்கு தீவிர சிகிச்சையும் அளிப்பதற்கு மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் மருத்துவமனையில் ஒ.ஆர்.எஸ். கரைசல் வைத்திருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. காய்ச்சல் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதை கண்காணிக்கவும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. டெங்கு காய்ச்சல் வராமல் தடுக்க நிலவேம்பு குடிநீர், பப்பாளி இலைச்சாறு ஆகியவை கூடுதலாக உறுதுணையாக இருக்கும்.

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நாக்கு வறட்சி ஏற்பட்டு, நீர்ச்சத்து குறைவு ஏற்படும் போது ஐவி ப்ளூயூட், ஒ.ஆர்.எஸ். கரைசல் தான் சிறந்தது. தென்மேற்கு பருவமழைக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்காக அனைத்து துறைகளையும் அழைத்து கூட்டம் நடத்தப்பட்டு உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து திடக்கழிவு மேலாண்மைத் துறையின் மூலம் குப்பைகள் தேங்காமல் தடுக்கவும், தாழ்வான பகுதிகளில் மருத்துவமனை கட்டடங்கள் இருந்தால் அங்கு பிரசவம் மற்றும் சிகிச்சை அளிக்காமல் வேறு ஏற்பாடு செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஊராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகளில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் போது குளோரின் அதற்குரிய அளவில் கலந்து விநியோகிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தண்ணீர் தேங்காமல் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பருவ மழை காலங்களுக்கு தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் கையிருப்பில் உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

DENGUE
RAT FEVER
HEALTH DEPARTMENT
டெங்கு காய்ச்சல்
PREVENT DENGUE AND RAT FEVER

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