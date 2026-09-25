தவெக எம்எல்ஏவை சிறைபிடித்த பொதுமக்கள் - சூலூரில் பரபரப்பு
குட்டையை மீண்டும் தூர்வாரும் பணியை துவக்கி வைக்க வந்த சூலூர் தவெக சட்ட மன்ற உறுப்பினர் சுகுமாரை பொதுமக்கள் சிறைபிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : September 25, 2026 at 10:49 PM IST
கோவை: சூலூர் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ சுகுமார் மீது பொதுமக்கள் கல்வீசி தாக்கிய சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை மாவட்டம், சூலூர் அடுத்து நாகம்ம நாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் சுமார் 70 ஏக்கர் பரப்பளவில் குட்டை உள்ளது. இந்த குட்டையை தூர்வாரி மாநகரில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை இந்த குளத்தில் நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்கு அப்பகுதி மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர்.
குறிப்பாக, 70 ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள இந்த குட்டையில் மழை காலங்களில் தேங்கும் நீர் அருகில் உள்ள கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகளில் நீர்மட்டம் உயர காரணமாக அமைகிறது. மேலும் இந்த குட்டையை சுற்றியுள்ள பல நூறு ஏக்கர் பரப்பிலான விவசாய நிலங்கள் நிலத்தடி நீரை மட்டுமே நம்பியுள்ளது. அப்படிப்பட்ட இந்த குளத்தில் கழிவு நீரை விட்டால் அது நீரின் தன்மையை மாற்றும். எனவே இந்த குளத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீரை விடக்கூடாது என அப்பகுதி பொதுமக்கள் தெரிவித்து வந்தனர். மேலும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீரை நிரப்புவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அந்த குட்டையை மீண்டும் தூர்வாரும் பணியை துவக்கி வைக்க வந்த சூலூர் தவெக சட்ட மன்ற உறுப்பினர் சுகுமாரை பொதுமக்கள் சிறை பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இருந்தும் சட்ட மன்ற உறுப்பினர் உடன் வந்த கட்சிக்காரர்கள் முன்னிலையில் குட்டையை தூர்வாரும் பணிக்கான பூமி பூஜை போடப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்த பொதுமக்களுடன் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் ஆவேசம் அடைந்த பொதுமக்கள் சிலர் சட்ட மன்ற உறுப்பினர் மீது கூட்டத்தில் இருந்து கல் வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதனை அடுத்து அங்கு பாதுகாப்பு பணிக்காக இருந்த போலீசார் பொதுமக்கள் மீது லேசான தடியடி நடத்தினர். தொடர்ந்து குட்டை தூர்வாரும் பணிக்காக ஜேசிபி இயந்திரம் கொண்டுவரப்பட்டதால் அதனை மறித்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். எனினும் இந்த குட்டையில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீரை விட வேண்டும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை எனக் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமார் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், "70 ஏக்கர் பரப்பிலான இந்த குட்டை அப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் வாழ்வாதாரமாக உள்ளது. குட்டையில் மழை காலங்களில் தேங்கும் நீரை வைத்து விவசாயம், குடிநீர் தேவைக்காக தண்ணீர் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், அதில் தற்போது கழிவுநீரை கொண்டு வந்து விட்டால் அதன் மூலம் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படும். நிலத்தடி நீரின் தன்மை மாறக்கூடும். எனவே அதனை செய்யக்கூடாது" எனத் தெரிவித்தனர்.