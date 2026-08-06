அம்பாசமுத்திரம் ரயில் நிலையத்தில் சுற்றித் திரிந்த கரடியால் பொதுமக்கள் பீதி
ஏற்கனவே குடியிருப்பு பகுதிக்குள் கரடிகள் சுற்றித் திரிவதால் வனவிலங்கு- மனித மோதல்கள் அதிகரித்து வரும் சூழலில், ரயில் நிலையத்திற்கு கரடி வந்திருப்பது மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : August 6, 2026 at 10:27 PM IST
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் ரயில் நிலையத்தில் சுற்றித் திரிந்த கரடியால் பொதுமக்கள் பீதியில் உள்ளனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் யானைகள், கரடிகள், காட்டுப் பன்றிகள், மான்கள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் உள்ளன. சமீபகாலமாக இந்த வனவிலங்குகள் மலையடிவாரத்தில் உள்ள கிராமங்களில் புகுந்து விளைநிலங்களை சேதப்படுத்துவதும், மனிதர்களை தாக்குவதும் வாடிக்கையாக நடைபெற்று வருகிறது.
குறிப்பாக, யானைகள் விளைநிலங்களுக்கு புகுந்து வாழை மரங்கள், தென்னை மரங்கள், நெற்பயிர்கள் போன்றவற்றை சேதப்படுத்தி வருகின்றன. இதனால் விவசாயிகள் கடுமையான பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகின்றனர்.
அதேபோல் கரடிகளும் விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்பபடுத்தி வருகின்றன. சில நேரங்களில் கரடிகள், மனிதர்களை தாக்கும் சம்பவமும் நிகழ்கின்றன.
அண்மையில், பாபநாசம் அருகே கரடி ஒன்று மிக ஆக்ரோஷமாக தாக்கியதில் முருகன் என்ற தோட்டத்து காவலாளி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். பாபநாசம், விக்கிரமசிங்கபுரம், கல்லிடைக்குறிச்சி, மணிமுத்தாறு போன்ற பகுதிகளில் கரடி நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இரவு நேரங்களில் ஊருக்குள் வரும் கரடிகள், சர்வ சாதாரணமாக சாலைகளில் வலம் வருகின்றன. மேலும் கரடி, கோயில்களில் புகுந்து அங்கு விளக்கு ஏற்றுவதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் எண்ணையை குடிப்பது போன்ற சிசிடிவி காட்சிகள் சமீபத்தில் வெளியாகின.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் ரயில் நிலையத்தில் இன்று அதிகாலை கரடி ஒன்று புகுந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதிகாலை நேரத்தில் ரயில் நிலையத்தில் இருந்த பயணிகள் கரடி வந்ததை பார்த்துள்ளனர். அவர்களின் சிலர் எடுத்த புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
ஏற்கெனவே குடியிருப்பு பகுதிக்குள் கரடிகள் சுற்றி திரிவதால் வனவிலங்கு- மனித மோதல்கள் அதிகரித்து வரும் சூழலில், ரயில் நிலையத்திற்கு கரடி வந்திருப்பது மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
எனவே, கரடி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து, அவற்றால் மனிதர்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படாத வகையில் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வனத்துறைக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.