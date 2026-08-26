பன்றிக்காய்ச்சல்: அச்சம் வேண்டாம்; எச்சரிக்கை வேண்டும் - சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தல்
மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி மருந்துகளை வாங்கி உட்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 8:12 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் H1N1 வைரஸால் பரவும் பன்றிக்காய்ச்சல் தொற்று வேகமெடுத்திருக்கும் நிலையில், இதுகுறித்து பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும், எச்சரிக்கை உணர்வுடன் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளை கடைப்பிடித்தால் போதும் எனவும் சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து பொது சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “தமிழ்நாட்டில் பருவகால காய்ச்சல் மற்றும் H1N1 (பன்றிக்காய்ச்சல்) தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அரசு மருத்துவமனைகளில் Oseltamivir, மற்றும் தேவையான மருத்துவப் பொருட்களின் இருப்பு தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது. மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்கள் மற்றும் விரைவு மீட்புக்குழுகள் மூலம் அசாதாரணமான நோய்த்தொற்று அதிகரிப்பு அல்லது ஒரே இடத்தில் அதிகளவில் நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டால் உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
சிகிச்சை மற்றும் பரிசோதனைகள்
அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் காய்ச்சல் மற்றும் சுவாச நோய்களுடன் வரும் நோயாளிகளுக்கு உரிய பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி தேவையான நோயாளிகளுக்கு Oseltamivir (antiviral) மருந்து உரிய நேரத்தில் வழங்கப்படுகிறது. கர்ப்பிணி தாய்மார்கள், சிறு குழந்தைகள், முதியோர் மற்றும் நீரிழிவு, இதய நோய், நாள்பட்ட சுவாச நோய் உள்ளிட்ட இணைநோய்கள் உள்ளவர்கள் சிறப்பு கவனத்துடன் கண்காணிக்கப்படுகின்றனர்.
கடுமையான நோய் அறிகுறிகள் உள்ள நோயாளிகளுக்கு ஆய்வகப் பரிசோதனை முடிவுக்காக காத்திருக்காமல் மருத்துவ ஆலோசனைப்படி வைரஸ் காய்ச்சலுக்கு எதிரான சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
பொதுமக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள்
H1N1 குறித்து பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை. காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் ஆரம்ப நிலையிலேயே அருகில் உள்ள அரசு சுகாதார நிலையத்தை அணுகுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொதுமக்கள் கைகளை அடிக்கடி சுத்தமாகக் கழுவுதல், இருமல் மற்றும் தும்மலின்போது சுகாதாரத்தை கடைப்பிடித்தல், போதுமான ஓய்வு மற்றும் திரவ உணவு எடுத்துக்கொள்ளுதல் போன்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.
ஆரம்ப நிலையிலேயே மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவதன் மூலமாகவும், சிகிச்சை பெறுவதன் வாயிலாகவும் கடுமையான பாதிப்புகளை தவிர்க்க முடியும்.
அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் அச்சப்படாமல், தாமதமின்றி மருத்துவ ஆலோசனை பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி மருந்துகளை வாங்கி உட்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். பொதுவாக முகக்கவசம் அணிவது அவசியமில்லை.
தற்போதைய பருவமழைக் காலத்தில் பருவகால காய்ச்சல் பாதிப்பு இருந்தபோதிலும், தமிழ்நாட்டில் நிலைமை முழுமையாகக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. எனவே H1N1 மற்றும் பருவகால காய்ச்சல் குறித்து பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை தெரிவித்துள்ளது.