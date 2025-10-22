ETV Bharat / state

இதுக்கு முடிவே இல்லையா? பெருங்களத்தூர் - சதானந்தபுரம் சாலையில் தேங்கிய மழைநீரால் மக்கள் அவதி!

மழை காலத்திற்கு முன்பு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சரியாக திட்டமிடாததால் தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என பெருங்களத்தூர் குடியிருப்பு நல சங்க தலைவர் வேதனை தெரிவிக்கிறார்.

சாலையில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் வாகனத்தை தள்ளிக்கொண்டு வரும் ஒருவர்
சாலையில் மழைநீர் தேங்கியதால் வாகனத்தை தள்ளிக்கொண்டு வரும் ஒருவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 22, 2025 at 4:44 PM IST

செங்கல்பட்டு: பெருங்களத்தூரில் இருந்து சதானந்தபுரம் செல்லும் சாலையில் மழை நீர் தேங்கி இருப்பதால் பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மிதமான மற்றும் கனமழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கடந்த மூன்று நாட்களாக விட்டு விட்டு மழை பெய்து வந்த நிலையில், நேற்று காலை சிறிது நேரம் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. பின்னர் பரவலாக மிதமான மழை பெய்தது.

இதனால் தாம்பரம், பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, மீனம்பாக்கம், ஆலந்தூர், வண்டலூர், பெருங்களத்தூர், முடிச்சூர், சிட்லபாக்கம், சேலையூர், பள்ளிக்கரணை, கிளாம்பாக்கம், கூடுவாஞ்சேரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சாலைகள், குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கியது.

குறிப்பாக பெருங்களத்தூரில் இருந்து சதானந்தபுரம் செல்லும் முக்கிய சாலையில் சுமார் ஒரு கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு மழைநீர் தேங்கி இருந்ததால் அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி அடைந்தனர்‌. இந்த முக்கிய சாலையை தான் சதானந்தபுரம், நெடுங்குன்றம், மப்பேடு, எஸ்.எஸ்.எம் நகர் உள்ளிட்ட பகுதி மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

மழைநீரில் ஊர்ந்து செல்லும் பேருந்து
மழைநீரில் ஊர்ந்து சென்ற பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், அந்தப் பகுதியில் முறையான மழை நீர் வடிகால் வசதி இல்லாததால் கனமழை காரணமாக இந்த பகுதி முழுவதும் சாலையில் மழை நீர் தேங்கி உள்ளது. அந்த சலையில் செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் செல்ல முடியாமல் வாகனங்கள் பழுதடைந்து அவதிப்பட்டனர். அதே போல கார்கள், ஆட்டோக்கள், அரசு பேருந்துகள் என அனைத்து வாகனங்களும் வெள்ள நீரில் தத்தளித்தபடி செல்லும் நிலை நிலவியது.

அதனை தொடர்ந்து கூடுவாஞ்சேரியில் பல்வேறு பகுதிகளில் குடியிருப்புகளை மழை வெள்ளம் சூழ்ந்தது. குறிப்பாக அமுதம் காலனி, அம்பிகா நகர் பகுதிகளில் உள்ள நூற்றுக்கு மேற்பட்ட குடியிருப்புகளை சூழ்ந்து வெள்ள நீர் தேங்கியது. இதனால் அந்த பகுதியில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.

மழைநீரில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்
மழைநீரில் ஊர்ந்து சென்ற வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இது குறித்து பெருங்களத்தூர் குடியிருப்பு நல சங்க தலைவர் மகேந்திர பூபதியிடம் கேட்ட போது, '' பெருங்களத்தூரிலிருந்து சதானந்தபுரம், ஆலப்பாக்கம் செல்லும் சாலை மிக மோசமாக உள்ளது. இதனால் நேற்று காலை முதல் பெய்த கனமழை காரணமாக இடுப்பளவிற்கு தண்ணீர் தேங்கியது. இதனால் அவ்வழியாக வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் அவதிக்குள்ளாகினர். அந்தப் பகுதியில் முறையாக சாலை கால்வாய் அமைக்காததால் இந்த வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதே போல பெருங்களத்தூர் பாலாஜி நகரில் தரமான கால்வாய் அமைத்து சாலையை உயர்த்தி போடாததால் அங்கேயும் சாலையை சூழ்ந்து மழை நீர் தேங்கியது. மேலும், புத்தர் நகர், குறிஞ்சி நகர், சக்தி நகர், எம்கேபி நகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் முறையாக கால்வாய் அமைக்கவில்லை, சாலையும் போடப்படவில்லை. கன மழை நீடித்தால் வீடுகளில் மழை நீர் புகும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

சாலையில் தேங்கியுள்ள மழைநீர்
சாலையில் தேங்கிய மழைநீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து குடியிருப்பு நல சங்கம் அளித்த புகாரின் பேரில் தாம்பரம் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மின்மோட்டார் மூலம் தண்ணீரை அப்புறப்படுத்தினர். மழைக்காலத்திற்கு முன்பு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சரியான திட்டமிடுதல், வல்லுநர்களின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்றாமல் பணி செய்வதால் தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மழை காலத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.

தாம்பரம் மாநகராட்சியை பொருத்தவரை மிகப்பெரிய கால்வாய்களில் இனைப்புகள் இல்லை, அதே போல மாநகராட்சியில் கால்வாய்கள் சரியான அகலம் உயரத்தில் கட்டப்படவில்லை. கால்வாயை விட சாலை உயர்த்தி போடப்படவில்லை. இதன் காரணமாகவே ஒவ்வொரு ஆண்டு மழை காலத்திலும் வெள்ளநீர் சாலைகளை ஆக்கிரமித்து நிற்கிறது. பருவமழைக்கு முன்பு நீர் வழித்தடங்களை முறையாக தூர்வார வேண்டும். கால்வாய்கள் உள்ளே அடைபட்டு இருக்கும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வெளியேற்றி தண்ணீர் போகும் பாதையை சுத்தப்படுத்த வேண்டும்'' என கோரிக்கை வைத்தார்.

