மாவட்ட ஆட்சியரின் காரை மறித்த பொதுமக்கள் - மதுபான கடைகளை அகற்ற வலியுறுத்தல்
மதுபான கடைகள் விரைவில் வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் உறுதியளித்தார்.
Published : July 25, 2026 at 5:15 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: பள்ளிக்கு அருகில் இயங்கி வரும் மதுபான கடைகளை அகற்றக்கோரி மாவட்ட ஆட்சியரின் காரை மறித்து பொதுமக்கள் இன்று (ஜூலை 25) போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 8-வது பஸ்தி பகுதியில் ஒரு மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த தொடக்கப்பள்ளியை சுற்றி சுமார் 300 மீட்டர் தொலைவில் இரண்டு அரசு மதுபான கடைகள் உள்ளன.
இந்த மதுபான கடைகள் சாலையோரமாக அமைந்துள்ளதால் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதுடன், மது அருந்துபவர்கள் பல இடையூறுகளை ஏற்படுத்துவதால் மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகிறார்கள்.
இதையடுத்து, மதுபான கடைகளை பள்ளிக்கு அருகில் இருந்து அகற்றி, வேறு இடத்திற்கு மாற்றக்கோரி ஓசூர் பஸ்தி பகுதியில் உள்ள மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் தற்போதுவரை எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ஓசூர் அருகே உள்ள கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்க அணையில் தண்ணீர் திறந்து விடுவதற்காக கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ்குமார் இன்று (ஜூலை 25) வருகை தந்திருந்தார். இதையறிந்த ஓசூர் பஸ்தி பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ்குமாரின் காரை மறித்து பள்ளிக்கு அருகில் இருக்கும் மதுபான கடைகளை இடமாற்றம் செய்யக்கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
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இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பேசிய பொதுமக்கள், மாநகராட்சி தொடக்க பள்ளிக்கு அருகே, சுமார் 300 மீட்டர் தொலைவில் இரண்டு அரசு மதுபான கடைகள் இயங்கி வருகின்றன. அங்கு மது அருந்த வருபவர்களால் நாள்தோறும் மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோர் பெரும் அவதிக்குள்ளாவதாகவும், விரைந்து அந்த மதுபான கடைகளை பள்ளிக்கு அருகில் இருந்து அகற்றி வேறு இடத்திற்கு மாற்றக்கோரி மனு அளித்தனர்.
பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ்குமார், “மாநகராட்சி பள்ளிக்கு அருகில் இருக்கும் அந்த இரண்டு மதுபான கடைகள் அகற்றப்பட்டு விரைவில் வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படும்” என்று உறுதியளித்தார். மாவட்ட ஆட்சியரின் உறுதியை தொடர்ந்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.