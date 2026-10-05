மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் நாளை வாக்குப்பதிவு: பொது விடுமுறை
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளில் வென்ற அதிமுக வேட்பாளர்கள் தங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை அடுத்த சில நாட்களில் ராஜிநாமா செய்தனர்.
Published : October 5, 2026 at 12:43 PM IST
சென்னை: மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளை நடைபெறவுள்ள நிலையில், அங்கு பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் (தனி) மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளை (அக்டோபர் 6ஆம் தேதி) நடைபெறுகிறது. கடந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலில் தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வென்ற அதிமுக வேட்பாளர்கள் தங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளை அடுத்த சில நாட்களில் ராஜிநாமா செய்தனர். பின்னர் அவர்கள் இருவரும் தவெகவில் இணைந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் கடந்த மாதம் அறிவித்தது. அதன்படி நாளை அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. இதனையொட்டி, வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாளைய தினத்தை பொது விடுமுறையாக அறிவித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இதன்படி, இந்த இரு சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நாளை பொது விடுமுறை அமலில் இருக்கும். அன்றைய தினம் அரசு அலுவலகங்கள், அரசு தொழில் நிறுவனங்கள், அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிறுவனங்கள், மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை வழங்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் பொதுத்துறை சார்பில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில், ”1881 சட்டம் பிரிவு 25 இன் விளக்கத்தின் கீழும், மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் 1957 ஜூன் 8 அன்று வெளியிட்ட அறிவிப்பின் அடிப்படையிலும், அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி பொதுவிடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பு தொடர்பான அரசாணை செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டு, தமிழ்நாடு அரசிதழின் சிறப்பு வெளியீட்டிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி, அண்டை மாவட்டங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய சட்டப் பேரவை தொகுதிகளை சேர்ந்த வாக்காளர்களுக்கும், அக்டோபர் 6ஆம் தேதி ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளில் நிறைவடைந்த பரப்புரை; வாக்குப் பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
இதன் மூலம் பணியிடங்கள் வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தாலும், இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் தொகுதிகளில் வாக்காளர்களாக உள்ள ஊழியர்கள் தங்களது வாக்குகளை செலுத்துவதற்கு செல்ல முடியும்.