எங்கு பார்த்தாலும் குப்பை... பணிகள் முடிந்தும் பயன்பாட்டு வராத ராயபுரம் பேருந்து நிலையம்.. காரணம் என்ன?

ராயபுரம் பேருந்து நிலையத்தை திறக்க நடவடிக்கை வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

ராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து நிலையம்
குப்பையாக காட்சியளிக்கும் ராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 9:51 AM IST

3 Min Read
-By எஸ்.உசேன்

“ராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் குப்பை, மது பாட்டில்களாகவே காட்சியளிக்கிறது. கார் பார்க்கிங்காகவே மாற்றிவிட்டது. மழை பெய்தால் பயணிகள் நிற்கக்கூட முடியாது” என பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

சென்னை: பிராட்வேக்கு மாற்றாக ராயபுரத்தில் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்தும், மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வராதது ஏன்? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

சென்னையில் உள்ள பிராட்வே பேருந்து நிலையம், கடந்த 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முக்கிய பேருந்து முனையமாக திகழ்ந்தது. இங்கிருந்துதான் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் பிறகு, சென்னையின் வளர்ச்சி மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக, பிராட்வே பேருந்து நிலையத்திற்கு மாற்றாக கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டது.

இதனால், செங்குன்றம், வியாசர்பாடி, கோவளம், கிண்டி, திருநின்றவூர், தாம்பரம், பூந்தமல்லி, மாம்மல்லபுரம், திருப்போரூர், வேளச்சேரி, தண்டையார் பேட்டை, ராயபுரம், திருவெற்றியூர், எண்ணூர் உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளுக்கு மட்டுமே பிராட்வேயிலிருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

பேருந்து சேவையை மாற்ற முடிவு

இந்நிலையில், வட சென்னை வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ், புனரமைப்பு பணிகளுக்காக பிராட்வே பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள குறளகம் கட்டடங்கள் முழுவதுமாக இடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கு பதிலாக, சுமார் ரூ.820 கோடி செலவில், அங்கு 9 மாடிகள் கொண்ட வணிக வளாகத்துடன் கூடிய மல்டி மாடல் இன்டகிரேஷன் (Multi Model Integration) என்ற நவீன பேருந்து நிலைய போக்குவரத்து முனையம் கட்டப்பட உள்ளது. இந்த பணிகளின்போது, மக்கள் சிரமமின்றி பயணம் செய்ய, அனைத்து அடிப்படை வசதிகளுடன் கூடிய தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தை தீவுத்திடலில் அமைப்பதற்கான அறிவிப்பும் வெளியானது.

ராயபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள கார்கள்
ராயபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள கார்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், அங்கு பல்வேறு திட்டப்பணிகளை மேற்கொள்ள தமிழக அரசு முடிவு செய்ததை தொடர்ந்து, தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அமைக்கும் பணி திடீரென நிறுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து தீவுத்திடலுக்கு மாற்றாக ராயபுரத்தில் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. அதற்காக சென்னை துறைமுகத்திற்கு சொந்தமான இடத்தில், கடந்த 2024 நவம்பர் மாதம் தொடங்கிய பணிகள், சில நாட்களுக்கு முன்னரே நிறைவடைந்தது.

தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள வசதிகள்

அந்த பேருந்து நிலையத்தில் பயணசீட்டு வழங்கும் இடம், போக்குவரத்து ஊழியர்கள் உணவு உண்ணும் இடம், ஆவின் டிப்போ, தாய்மார்கள் பாலூட்டும் அறை, முதலுதவி அறை, குடிநீர், கழிப்பறை உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்காலிக பேருந்து நிறுத்தம் என்பதால், கண்டெய்னர் பெட்டிகள் மூலமாகவே இந்த அறைகள் அனைத்தும் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, திறன்மிகு தானியங்கி குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரம் (Smart water ATM), பயணிகள் காத்திருக்கும் இடம், பயணிகள் நிழற்குடை, எந்தந்த பகுதிகளுக்கு பேருந்து செல்லும் என்பதற்கான அறிவிப்பு பலகைகள், பயணிகள் அமரும் இடம் உள்ளிட்டவை அமைக்கப்பட்டு, தார் சாலைகளும் போடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பேருந்து நிலையம் தற்போது வரை பயன்பாட்டு வரவில்லை.

எங்கு பார்த்தாலும் குப்பை!

இதுகுறித்து அப்பகுதியை சேர்ந்த முஸ்தபா என்பவர் கூறுகையில், “ராயபுரத்தில் தற்காலிக பேருந்து நிறுத்தம் வருவது எங்களுக்கு நல்ல விஷயம்தான். இந்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் கழிப்பறை வசதி, மின்சார வசதி, ஆவின் டிப்போ, பயணச்சீட்டு வழங்குமிடம் என அனைத்து பணிகளும் முடிந்துவிட்டது. இருந்தபோதிலும், ஏன் இன்னும் ராயபுரம் பஸ் பேருந்து நிலையத்தை திறக்கவில்லை என்பது தெரியவில்லை? விரைவாக மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தால் நன்றாக இருக்கும்.

ராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து நிலையம்
ராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், ராயபுரம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிழற்குடை சிறியதாக இருப்பதால், மழை பெய்யும் போது அதன் கீழே பயணிகளால் நிற்க முடியாது. அப்படியே நின்றாலும் நனைந்துவிடுவார்கள். ஆகையால், அதனை சரி செய்ய வேண்டும். அதுமட்டுமா? எங்கு பார்த்தாலும் குப்பை, மது பாட்டில்களாகவே காட்சியளிக்கிறது. பேருந்து நிலையத்தை கார் பார்க்கிங் பகுதியாகவே மாற்றிவிட்டனர். எனவே, பேருந்து நிலையத்தை விரைந்து திறக்க நடவடிக்கை வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்தார்.

ராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தில் ஆங்கேங்கே கிடக்கும் மது பாட்டில்கள்
ராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தில் ஆங்கேங்கே கிடக்கும் மது பாட்டில்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பயன்பாட்டுக்கு வராத காரணம் என்ன?

இதுதொடர்பாக மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “பிராட்வேயில் மல்டி மாடல் இன்டகிரேஷன் என்ற நவீன பேருந்து நிலைய போக்குவரத்து முனையம் கட்டப்படவுள்ளது. அதற்கு மாற்றாகவே, ராயபுரத்தில் சுமார் 4 ஏக்கர் பரப்பளவில் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தார்சாலை முதல் பயண சீட்டு வழங்கும் இடம் வரை அனைத்து பணிகளும் முடிந்துவிட்டது. பிராட்வே வழித்தடத்தில் உள்ள அனைத்து பேருந்துகளும் ராயபுரம் வந்து செல்ல வசதியாக இருக்காது எனவும், அப்படி வரும் பட்சத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் தமிழக அரசு கருதுகிறது.

இதையும் படிங்க: பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

அதனால், பிராட்வேயிலிருந்து அனைத்து பேருந்துகளையும் ராயபுரத்திற்கு மாற்றாமல், குறிப்பிட்ட பேருந்துகளை தீவுத்திடலுக்கு மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கான பணிகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. தீவுத்திடலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள பேருந்து நிலைய பணிகள் நிறைவடைந்த பிறகு, ஒரே நேரத்தில் இரு பேருந்து நிலையமும் பயன்பாட்டு வரும். பிராட்வேயிலிருந்து பேருந்துகளை வடக்கு - தெற்கு எனப் பிரித்து தீவுத்திடல் மற்றும் ராயபுரம் பகுதிக்கு மாற்ற முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதே காலதாமதம் காரணம்.

தீவுத்திடல் மற்றும் ராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் திறக்கப்பட்ட பிறகு, பிராட்வே பேருந்து நிலையம் இடிக்கப்பட்டு, நவீன பேருந்து நிலைய போக்குவரத்து முனையம் கட்டப்படும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடக்கும்” என தெரிவித்தார்.

ராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள நபர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒரேநேரத்தில் ராயபுரம் மற்றும் தீவுத்திடல் பேருந்து நிலையத்தை கட்ட தொடங்கியிருந்தால், பணிகளும் ஒரே நேரத்தில் முடிந்திருக்கும். பேருந்து நிலையமும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்திருக்கும். சரியான திட்டமிடல் இல்லாத காரணத்தால், புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ராயபுரம் பேருந்து நிலையம் மது பிரியர்களின் கூடாரமாகவும், பார்க்கிங் ஏரியாவாக மாறியுள்ளது. எங்கு பார்த்தாலும் குப்பைகளாக தூய்மை இழந்து காணப்படுவது வேதனையளிப்பதாக அப்பகுதியினர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

RAYAPURAM NEW BUS STAND
பிராட்வே
ராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து நிலையம்
ராயபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட்
ROYAPURAM NEW BUS STAND ISSUE

