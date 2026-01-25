ETV Bharat / state

ஊருக்கு தனது பெயரை வைக்க முயற்சி - ஊ.ம. தலைவரை எதிர்த்து கிராம மக்கள் போராட்டம்

உரிய விசாரணை நடத்தி தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என போலீசார் உறுதி அளித்ததன் பேரில் சாலை மறியல் போராட்டத்தை பொதுமக்கள் கைவிட்டனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 25, 2026 at 7:49 PM IST

வேலூர்: ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஏற்கெனவே இருந்த ஊர் பெயரை மாற்றி தனது பெயரை வைத்ததாக கூறி, ஊர் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்திற்கு முயற்சித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி அடுத்த பிரம்மபுரம் பகுதியில் மாரியம்மன் கோயில் தெரு, பஜனை கோயில் தெரு, பாலாஜி நகர், எம்ஜிஆர் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் 500க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இந்த பகுதிகளின் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக ராதாகிருஷ்ணன் செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், இந்தப் பகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே இருந்த ஊர் பெயரை மாற்றி, ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தனது பெயரான “ராதாகிருஷ்ணன் நகர்” என பெயர் பலகை வைக்க முயற்சித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அப்பகுதி மக்கள், தனிப்பட்ட முறையில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தனது பெயரை குடியிருப்பு பகுதிக்கு வைப்பது ஏற்புடையதல்ல என்றும், கிராம மக்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி அனைவரின் ஒப்புதலுடன் பெயர் தேர்வு செய்யப்பட்ட பின்னரே பெயர் பலகை வைக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.

மேலும் இதனை கண்டித்து ஊர் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட முயற்சித்தனர். தகவல் அறிந்த பிரம்மபுரம் காவல்துறையினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பொதுமக்களை தடுத்து நிறுத்தி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அப்போது காவல்துறையினர், இந்த விவகாரம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என உறுதி அளித்தனர்.

இதனை ஏற்று, சாலை மறியல் போராட்டத்தை கைவிட்டு பொதுமக்கள் அமைதியாக கலைந்து சென்றனர். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதுகுறித்து ஊர் பொதுமக்கள் கூறுகையில், “எங்கள் பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வந்த ஊர் பெயரை மாற்றி, தனிப்பட்ட ஒருவரின் பெயரை வைப்பது முறையல்ல. கிராம மக்களிடம் எந்த ஆலோசனையும் இல்லாமல் இப்படியொரு முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பது எங்களை வேதனைப்படுத்துகிறது. அனைவரும் ஒப்புக்கொள்ளும் பெயரை பொதுக்கூட்டம் நடத்தி தீர்மானிக்க வேண்டும். ஊராட்சி மன்ற தலைவர் என்பவர் மக்கள் பிரதிநிதி. அவர் தனது பெயரை எங்கள் குடியிருப்பு பகுதிக்கு வைப்பது சரியான நடைமுறை கிடையாது. இந்த விவகாரத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே எங்களின் கோரிக்கை.'' என்றனர்.

