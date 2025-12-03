தொழில்நுட்ப கோளாறால் அந்தரத்தில் தொங்கிய ரோலர் கோஸ்டர்... அச்சத்தில் உறைந்த மக்கள்
611 கோடி ரூபாய் செலவில் 43 உலகத் தரம் வாய்ந்த ரைடுகளை கொண்ட பிரபல தனியார் பொழுதுபோக்கு பூங்காவை கடந்த 1 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.
Published : December 3, 2025 at 4:34 PM IST
செங்கல்பட்டு: பிரபல பொழுதுபோக்கு பூங்கா பொதுமக்களுக்காக நேற்று திறக்கப்பட்ட நிலையில், பல ரைடுகளில் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டதாக அங்கு சென்றவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
சென்னையை அடுத்த திருப்போரூர் வட்டம் இல்லலூர் பகுதியில் பிரபல பொழுதுபோக்கு பூங்கா, கடந்த டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினால் காணொளி மூலம் திறந்து வைக்கப்பட்டது. 611 கோடி ரூபாய் செலவில் 43 உலகத் தரம் வாய்ந்த சவாரிகள் இங்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தினமும் 6,500 பார்வையாளர்களை மகிழ்விக்கும் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன என நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, முதல் நாளான நேற்று பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். மகிழ்ச்சியான மற்றும் புதுமையான அனுபவத்தை எதிர்பார்த்து சென்றதாகவும், ஆனால் அங்கு முதல் நாளில் ஒரு மோசமான அனுபவம் கிடைத்ததாக அங்கு சென்றவர்கள் தெரிவித்தனர்.
டிட்வா புயலின் தாக்கத்தின் காரணமாக தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் நேற்று பொழுதுபோக்கு பூங்காவிற்கு சென்றுள்ளனர். ஆனால், பல ரைட்கள் முறையாக செயல்படவே இல்லை என்பதே, டிக்கெட் வாங்கி உள்ளே சென்றவர்களின் மனக்குமுறலாக உள்ளது. இதனால், முதல் நாளே இப்படியா? என பொழுதுபோக்கு பூங்காவிற்கு சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வீடியோக்களை இணையத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
பாதியில் நின்ற ரோலர் கோஸ்டர்
பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோலர் கோஸ்டர் 20-க்கும் மேற்பட்டோருடன் புறப்பட்டு சென்ற போது, பாதி வழியிலேயே நின்றுவிட்டது. இதனால் அதில் இருந்தவர்கள் மிகவும் அச்சமடைந்தனர். இதே போன்று ஆக்டோபஸ் கரங்கள் உள்ளிட்ட பல ரைட்களும் பொதுமக்களுடன் பாதி வழியில் அந்தரத்தில் நின்றுள்ளன. மேலும் பொழுதுபோக்கு பூங்காவில் பல பணிகள் முழுமையாக முடிக்கப்படாமல் அவசர கதியில் திறக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் சிலர் குற்றம்சாட்டினர்.
இதனால் அதிருப்தியடைந்த பொதுமக்கள், அங்கிருந்த ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், ஊழியர்கள் உரிய பதில் அளிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக அங்கு சென்ற ஒருவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், ”நாங்கள் 40 பேர் இங்கு வந்துள்ளோம். நாங்கள் பெங்களூரு, கொச்சி வொண்டர்லாவிற்கு ஏற்கனவே ஒரு முறை சென்றுள்ளோம். சென்னையில் திறக்கப்பட்டதால் முதல் நாள் வந்தோம். ஆனால் டிட்வா புயலால் எந்த ரைடும் செயல்படவில்லை. அனைத்து சவாரியிலும் தொழில்நுட்ப கோளாறு என கூறுகின்றனர். ஒரு சில ரைடுகளில் சிக்கிய மக்களை கம்பி அல்லது கயிற்றை கட்டி இழுக்கின்றனர்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.