திருப்பரங்குன்றம் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே தீபம் ஏற்ற அனுமதி
இன்று முதல் டிசம்பர் 15-ஆம் தேதி வரை உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்துக்கு கீழே பொதுமக்கள் தீபம் ஏற்றிக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 29, 2026 at 4:23 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள மலைத் தூணில் நேற்று தீபம் ஏற்றப்பட்ட நிலையில், அங்குள்ள உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே தீபம் ஏற்றிக்கொள்ள பொதுமக்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கார்த்திகை திருநாளன்று திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே இருக்கும் தீபத்தூணில்தான் காலம் காலமாக தீபம் ஏற்றப்பட்டு வந்தது. இதனிடையே, மலை உச்சியில் உள்ள தர்கா அருகே உள்ள மலைத்தூணிலும் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக் கோரி இந்து அமைப்புகள் போராட்டம் நடத்தின.
இதற்கு அரசு செவிசாய்க்காததால் நீதிமன்றத்தை இந்து அமைப்புகள் நாடின. அவற்றின் கோரிக்கைக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையும், சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் அடுத்தடுத்து இசைவு தெரிவித்த போதிலும், இதற்கு தமிழக அரசு இணங்கவில்லை.
இறுதியாக, உச்ச நீதிமன்றமும் மலைத்தூணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டது. அதன்படி, கடந்த 24-ஆம் தேதி கார்த்திகை திருவிழாவின் போது, சர்ச்சைக்குரிய தூணில் தீபம் ஏற்றப்படும் என பெரும்பாலானோர் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள வழக்கமான தீபத்தூணிலேயே அன்று தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
இதனால் அதிருப்தி அடைந்த உச்ச நீதிமன்றம், தமது உத்தரவை செயல்படுத்தாத சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலின் அறங்காவலர் குழுவை சஸ்பெண்ட் செய்தது. மேலும், மலைத்தூணில் தீபம் ஏற்றும் உத்தரவை செயல்படுத்த இரு நீதிபதிகளையும் நியமித்தது. அதன்படி, பெரும் பரபரப்புக்கு மத்தியில் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா அருகே உள்ள மலைத்தூணில் நேற்று தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
இந்நிலையில், இன்று முதல் (நவ. 29) டிசம்பர் 15-ஆம் தேதி வரை உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்துக்கு கீழே பொதுமக்கள் தீபம் ஏற்றிக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தினமும் காலை 10 மணி முதல் மாலை 4.30 மணி வரை உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே பொதுமக்கள் தீபம் ஏற்றிக்கொள்ளலாம்.
தீபம் ஏற்ற வரும் பொதுமக்கள், கோயில் நிர்வாகப் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் மத்திய பாதுகாப்புப் படையினர் வழங்கும் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி, எவ்வித இடையூறுமின்றி அமைதியான முறையில் தீபமேற்றிக் கொள்ள ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.