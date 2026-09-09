பெண்ணிடம் நகையை பறிக்க முயற்சி ; தர்ம அடி கொடுத்த பொதுமக்கள் - விசாரணையில் வெளியான திடுக்கிடும் தகவல்
நண்பனை கொலைசெய்த வழக்கில் சிறைக்கு சென்று தற்போது ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ள நிலையில் நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : September 9, 2026 at 5:23 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கொலை வழக்கில் ஜாமீனில் வெளிவந்த இளைஞர், பெண்ணிடம் நகையை பறிக்க முயன்று மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை மாவட்டம் சூலூர் அடுத்த பாப்பம்பட்டி பகுதியில், பெண் ஒருவர் சாலையில் நடந்து சென்றுள்ளார். அப்போது அவரை வழிமறித்த இரு இளைஞர்கள், அவர் கழுத்திலிருந்த தங்க சங்கிலியை பறிக்க முயன்றுள்ளனர். இதனால் திடுக்கிட்ட அப்பெண் கத்தி கூச்சலிட்டுள்ளார். பெண்ணின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அருகிலிருந்த பொதுமக்களும், அப்பகுதி குடியிருப்புவாசிகளும் அங்கு ஓடி வந்துள்ளனர்.
திடீரென பொதுமக்கள் தங்களை சூழ்ந்ததும் அந்த இளைஞர்கள் இருவரும் தப்பி ஓட முயன்றுள்ளனர். ஆனால், அவர்களை விடாமல் துரத்தி பிடித்த பொதுமக்கள், அவர்களிடம் விசாரித்தபோது இருவரும் மது மற்றும் கஞ்சா போதையில் இருப்பது தெரியவந்தது. மேலும், ஒரு பெண் தனியாக செல்வதைப் பயன்படுத்தி அவரிடமிருந்து தங்க சங்கிலியை பறிக்க திட்டமிட்டதும் தெரியவந்தது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள், குற்றச்செயலில் ஈடுபட முயன்ற அந்த இளைஞர்களை சம்பவ இடத்திலேயே பிடித்து வைத்து சரமாரியாக தர்ம அடி கொடுத்தனர். பின்னர், இது குறித்துச் சூலூர் காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் அளிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த சூலூர் போலீசார், காயமடைந்த இளைஞர்களை மீட்டு விசாரணைக்காகக் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
அங்கு நடத்திய விசாரணையில், இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர் தென்காசி மாவட்டத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பதும், மனைவியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக தற்போது சூலூர் காந்திநகர் பகுதியில் தங்கி வேலை செய்து வருவதும் தெரியவந்தது.
நண்பனை கொலை செய்த குற்றவாளி
மணிகண்டன் கடந்த ஆண்டு, தனது நண்பனை கிரிக்கெட் மட்டையால் தாக்கி கொடூரமாக கொலை செய்த வழக்கில் கைதாகி சிறையில் அடைக்கப்பட்டது தெரியவந்தது. தற்போது ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ள மணிகண்டன், மீண்டும் குற்றச்செயலில் ஈடுபட்ட நிலையில், பொதுமக்கள் பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்துள்ளனர். இந்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.