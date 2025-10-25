வீதியில் தேங்கிய கழிவு நீர்: நாற்று நட்டு பொதுமக்கள் நூதன போராட்டம்!
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பலமுறை மனு அளித்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் தற்போது வரை எடுக்கவில்லை 55 புதூர் கிராமம் மக்கள் ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 25, 2025 at 8:14 PM IST
வேலூர்: குடியிருப்பு பகுதியில் கழிவு நீர் வெளியேறுவதை கண்டித்து 55 புதூர் கிராமம் மக்கள் சாலையில் நாற்று நடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி அடுத்த 55 புதூர் கிராமம் பிள்ளையார் கோயில் தெருவில் சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். இந்த பகுதியில் உள்ள கழிவு நீரும், கால்வாயில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீரும் குடியிருப்பு பகுதியில் சூழ்ந்து இருப்பதால் இப்பகுதி மக்கள் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
புறம்போக்கு நிலத்தின் வழியாக சென்றிருந்த கழிவு நீர் சென்ற நிலையில், அந்த இடத்தை பட்டாவாக மாற்றி அரசு ஒருவருக்கு வழங்கியுள்ளதுய இதன் காரணமாக அந்த வழியில் கழிவு நீர் கால்வாய் வழியாக வெளியேற அந்த நபர் அனுமதிக்காமல் அந்த பகுதியில் மணல் கொட்டி மூடிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
ஆகவே, தங்கள் பகுதியில் உள்ள கழிவு நீர் அனைத்தும் வெளியேறாமல் தங்கள் குடியிருப்பு பகுதியிலேயே தேங்கி நிற்பதாகவும், இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பலமுறை மனு அளித்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் தற்போது வரை எடுக்கவில்லை எனக்கூறி அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் சாலையில் நாற்று நட்டு தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து, அந்த பகுதி பெண்கள் கூறுகையில், "நாங்கள் இது தொடர்பாக பலமுறை மனு அளித்தும் எந்த ஒரு பயனும் இல்லை. இதனால் எங்களுக்கு நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. இரவு நேரங்களில் விஷ ஜந்துக்கள் வருகின்றன. அரசு சார்பில் வழங்கியுள்ள ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, குடும்ப உறுப்பினர் அட்டை என எதுவும் எங்களுக்கு வேண்டாம். இது அனைத்தையும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கொடுத்து விடுகிறோம். தேர்தல் நேரத்தில் யாரும் எங்களிடம் வாக்கு கேட்க எங்கள் பகுதிக்கு வர வேண்டாம். நாங்கள் யாருக்கும் வாக்களிக்க மாட்டோம். இதில் நிச்சயம் உறுதியாக இருப்போம். யார் வந்தாலும் எங்கள் முடிவை மாற்ற மாட்டோம்" எனவும் அப்பகுதி பெண்கள் ஆவேசத்துடன் தெரிவித்தனர்.