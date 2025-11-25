15 நாட்களாக பூட்டிக் கிடக்கும் நவ்லாக் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம்; கிராம மக்கள் கடும் அவதி
நிர்வாக பணிகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் முடக்கம் காரணமாக, நவ்லாக் ஊராட்சி மன்ற செயலாளரை பணியிட மாற்றம் செய்யக் கோரி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
Published : November 25, 2025 at 4:26 PM IST
ராணிப்பேட்டை: நவ்லாக் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் கடந்த 15 நாட்களாக பூட்டக் கிடப்பதால் தங்களுக்கான அடிப்படை சேவைகள் முடங்கியுள்ளதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாபேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட நவ்லாக் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த 5 ஆம் தேதி வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளுக்கான கணக்குகள், செலவினங்களுக்கான ரசீது உள்ளிட்ட ஆவணங்களை (வவுச்சர்கள்) ஊராட்சி மன்ற செயலாளர் வாசுதேவனிடம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சரஸ்வதி கேட்டுள்ளார். அப்போது அந்த ஆவணங்களை காட்ட மறுத்த வாசுதேவன், ஊராட்சி தலைவரை சாதிரீதியாக தகாத வார்த்தைகளில் திட்டி தாக்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர் சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அதன் அடிப்படையில், வாசுதேவன் மீது எஸ்சி/எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உட்பட 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அதேசமயம், வாசுதேவனும் ஒரு புகார் அளித்துள்ளார். அதில், 'ஊராட்சி மன்ற தலைவரின் கணவர் பணியில் ஈடுபட தடையாக உள்ளார்' என குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து அரசு ஊழியரை பணி செய்யவிடாத குற்றத்திற்காக குமாரின் மீதும் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த பிரச்சனைகளுக்கு இடையே, கைது நடவடிக்கையை தவிர்க்க முன்ஜாமீன் கோரி வாசுதேவன் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ள நிலையில், கடந்த 15 நாட்களாக ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் பூட்டப்பட்டுள்ளது.
இதனால், அப்பகுதி மக்களின் அன்றாட சேவைகள் முடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக குடிநீர் குழாய் உடைப்பு, குப்பை அகற்றுதல், கழிவுநீர் கால்வாய் சுத்தம் செய்தல் போன்ற அடிப்படை பணிகள் செய்ய முடியாத அவல நிலை உருவாகியுள்ளது. இதனால் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வரும் அப்பகுதி மக்கள், ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சரஸ்வதியுடன் சேர்ந்து இன்று (நவ.25) மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர். ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவர், அவருடைய கணவர் உள்ளிட்ட சிலர் இதற்கு உடந்தையாக உள்ளதாகவும் அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
இதுகுறித்து ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கூறும்போது, "தீர்மானம் உள்ளிட்ட விவகாரங்களை வைத்து, பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தையே பூட்டிவிட்டு சென்றுள்ளனர். சாவியும் ஊராட்சி மன்ற செயலாளரிடம் தான் உள்ளது. அன்றாட நிர்வாக பணிகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் முடக்கம் காரணமாக, ஊராட்சி செயலாளரை பணியிட மாற்றம் செய்து, புதிய அதிகாரியை நியமனம் செய்ய வேண்டும். குடிநீர் விநியோகம், குப்பையை அகற்றுவது உள்ளிட்ட பொதுமக்களின் அன்றாட தேவைகளை முறையாக கையாள வேண்டுமென்றால், செயலாளரை மாற்றி மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.