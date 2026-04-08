தென்னிந்தியாவின் வரி பணத்தை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக - பிடிஆர் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தால் மதுரை மெட்ரோ திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என மகாராஷ்டிர மாநில முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார். அப்போது மட்டும் மக்கள்தொகை 25 லட்சமாக கூடிவிடுமா? என பிடிஆர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
Published : April 8, 2026 at 9:15 PM IST
மதுரை: ஒன்றிய அரசின் திட்டங்களை சுட்டிக்காட்டி தங்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என மக்களை பாஜக கட்டாயப்படுத்துவதாக பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் அமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார்.
அப்போது, “மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நண்பர். ஆனால், அவர் மதுரை மெட்ரோ திட்டம் குறித்து பேசிய கருத்தில் வேறுபடுகிறேன். மெட்ரோ போன்ற திட்டங்களை மையப்படுத்தித் தான் தமிழ்நாட்டுக்கும், டெல்லிக்கும் இடையே போட்டி என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார். தென்னிந்தியாவின் வரிப்பணத்தை வைத்து ஒன்றிய அரசு அரசியல் செய்கிறது.
பாஜக ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாடு அரசுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கல்வி நிதியை கொடுக்க மறுக்கிறது. கல்வித் திட்டத்தில் மும்மொழி கொண்டு வந்தால் தான் நிதி அளிப்போம் என சொல்கிறது. திமுக அரசு பொறுப்பு ஏற்கும்போது, கரோனா பரவல் அதிகரித்ததால் முதலீட்டுத் திட்டங்கள் செயல்படுத்த முடியவில்லை.
கடந்த 2021-22 சென்னை மெட்ரோ 2 திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசின் முழு நிதியோடு தொடங்கினோம். ஆனால், அத்திட்டத்திற்கு ஒன்றிய அரசு 2024-ல் தான் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. பாஜகவுக்கு வாக்களித்தால் மட்டுமே ஒன்றிய அரசுத் திட்டங்கள் தருவேன் என ஒன்றிய அரசு சொல்கிறது. இதன்மூலம் பாஜகவிற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என மக்களை கட்டாயப்படுத்துகிறது.
மதுரை மெட்ரோ திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்க ஒன்றிய அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அறிக்கை அனுப்பியது. ஆனால், மக்கள் தொகையை காரணம் காட்டி மதுரை, கோவை மெட்ரோ திட்டம் ரத்து செய்யப்படுகிறது. ஆனால், மக்கள்தொகை குறைவாக உள்ள வடமாநிலங்களில் மெட்ரோ திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பாஜக ஆளும் மத்தியப்பிரதேசம் இந்துரில் மெட்ரோ திட்டம் செயல்படுத்தியது. ஆனால், மக்களிடம் இத்திட்டம் போதிய வரவேற்பு இல்லை, மின்சாரம் கட்டணம் செலுத்தும் அளவிற்கு தான் வருவாய் வருகிறது.
தமிழகத்தில் என்டிஏ அரசு அமைந்தால் மதுரை மெட்ரோ திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார். அப்போது மட்டும் மக்கள் தொகை 25 லட்சமாக கூடிவிடுமா? இதனால் தான் முதலமைச்சர் பட்னாவிஸ் பேச்சை மு.க.ஸ்டாலின் கண்டித்துள்ளார்.
மு.க.ஸ்டாலின் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் திட்டங்களை கொடுக்கிறார். மகளிர் உரிமைத் தொகை கட்சி பார்த்து கொடுக்கவில்லையே? ஒன்றிய அரசு 2014 முதல் தமிழ்நாட்டுக்கு 1 ரூபாய் 40 பைசா நிதி ஒதுக்கீடு செய்தால், உ.பி-க்கு 2 ரூபாய் 90 பைசா ஒதுக்கீடு செய்கிறது. மெட்ரோ திட்டம் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து திட்டங்களிலும் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்றிய அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை. ஒன்றிய அரசு நிதி ஒதுக்கீட்டில் மாற்றான் தாய் மனப்பக்குவத்துடன் நடந்து கொள்கிறது. தமிழ்நாட்டு மக்களை ஒன்றிய அரசு தொடர்ந்து வஞ்சிக்கிறது.
தமிழ்நாடு ஒன்றிய அரசுக்கு ரூ.1 கொடுத்தால் ஒன்றிய அரசு 25 பைசா திருப்பி தருகிறது. அந்த 25 பைசாவை செலவழிக்க ஏராளமான விதிமுறைகளை விதிக்கிறது. சமஸ்கிருதத்தில் பெயர் வைத்தால் தான் ஒன்றிய அரசு திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறது. கடந்த 2003ஆம் ஆண்டில் ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் நிதி மேலாண்மை சட்டத்தைக் கொண்டு வந்தார். அச்சட்டம் கொண்டு வந்ததிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் நிதி மேலாண்மை சிறப்பாக இருந்தது. 2014-ல் ஜெயலலிதா சிறைக்கு சென்றதிலிருந்து தமிழ்நாட்டின் நிதி மேலாண்மை சரியத் தொடங்கியது. 2021-ல் திமுக பொறுப்பு ஏற்றவுடன் நிதிப் பற்றாக்குறை மற்றும் வருவாய் பற்றாக்குறை சரி செய்யப்பட்டது" என்று பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறினார்.