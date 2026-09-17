ETV Bharat / state

எனது தாயார் தலைமையில் கும்பாபிஷேகம்; பெருமையாக கருதுகிறேன்: பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் நெகிழ்ச்சி

"தீயில் முழுமையாக எரிந்து சாம்பலாகி, எட்டரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என் தாயாரின் தலைமையில் வீர வசந்தராயர் மண்டபம் மீண்டும் திறக்கப்பட்டது முழுக்க முழுக்க மீனாட்சியின் அருளாலேயே நிகழ்ந்தது"

பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்
பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 10:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: தனது தாயார் தலைமையில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றதை பெருமையாக கருதுவதாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

1520-ஆம் ஆண்டில் நாயக்க மன்னர்களின் முதன்மை அமைச்சராக இருந்த அரியநாயக முதலியார் காலம் தொட்டே, எங்களது குடும்பம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுடன் 400 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நெருங்கிய பாரம்பரியத் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. அரியநாயக முதலியாரால் ஆயிரம் கால் மண்டபம், சித்திரை கோபுரம் உள்ளிட்ட பல முக்கிய கட்டடங்கள் உருவாக்கப்பட்டன.

எனது தாத்தா பி.டி.ராஜன் தலைவராக இருந்தபோது, 1963-ஆம் ஆண்டு மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் காஞ்சி பெரியவர் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இரு முக்கிய கடமைகள்

பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்வது மற்றும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் திருப்பணியில் கணிசமான பங்களிப்பை வழங்குவது ஆகிய இரண்டும்தான் எனது வாழ்நாளின் முக்கிய கடமைகளாக கருதுகிறேன். கடந்த 2016-ல் மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதில் இருந்து, ஒவ்வொரு தேர்தல் பிரச்சாரத்தையும் மீனாட்சி அம்மனை தரிசித்த பிறகு தான் தொடங்கி வந்திருக்கிறேன்.

தனது பதிவில் பிடிஆர் பகிர்ந்த அரிய புகைப்படம்
தனது பதிவில் பிடிஆர் பகிர்ந்த அரிய புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil NAdu)

வீர வசந்தராயர் மண்டப மீட்பு

கடந்த 2018-ல் தீ விபத்தால் சேதமடைந்த வீர வசந்தராயர் மண்டபத்தை சீரமைத்து கும்பாபிஷேகம் நடத்துவது என்பதே என்னுடைய முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளுள் ஒன்றாக இருந்தது. அதன்படி, பல்வேறு தடைகளுக்கும் சவால்களுக்கும் இடையே, 2024-ல் எனது தாயார் ருக்மணி பழனிவேல் தியாகராஜன், கோவில் அறங்காவலர் குழுத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, வீர வசந்தராயர் மண்டபப் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டு கடந்த ஆகஸ்ட் 30 அன்று திறக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம்: 'பொறுப்புத் துறப்பு' தகவலை வெளியிட்ட பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்

அன்னை மீனாட்சி அருளே காரணம்

வெறும் இரண்டே ஆண்டுகளில் இத்தகைய பெரும் தடைகளைத் தாண்டி நாம் அடைந்த அந்த 'அதிசயத்தின்' பல பரிமாணங்களை விவரிக்க பல பக்கங்கள் தேவைப்படும். மேலும், நன்றி கூற வேண்டியவர்களின் பட்டியலும் மிக நீளமானது.

ஆனால், முந்தைய ஆறு ஆண்டுகால தேக்கநிலைக்குப் பிறகு, இரண்டே ஆண்டுகளில் மனித ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட சாதனையை நம்மால் நிகழ்த்த முடிந்ததை ஒரே வரியில் இவ்வாறு சுருக்கமாகச் சொல்லிவிடலாம்: எதை, யாரைக் கொண்டு, எப்போது நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை அன்னை மீனாட்சியே தீர்மானிக்கிறாள்.

வீர வசந்தராயர் மண்டபம்

தீயில் முழுமையாக எரிந்து சாம்பலாகி, எட்டரை ஆண்டுகள் கழித்து, என் தாயாரின் தலைமையில் வீர வசந்தராயர் மண்டபம் மீண்டும் திறக்கப்பட்டது முழுக்க முழுக்க மீனாட்சியின் அருளாலேயே நிகழ்ந்தது. நூற்றுக்கணக்கான படிநிலைகளைக் கொண்ட இந்தப் பிரம்மாண்டமான பணி நிறைவடைந்ததை, அன்னை மீனாட்சியின் திருவுள்ளம் என்று சொல்வதைத் தவிர வேறு எந்த வகையிலும் என்னால் விவரிக்க முடியாது.

நிறைவும்-எதிர்காலமும்

எனக்கு 60 வயதாகும் இந்த வேளையில், எனது தாயாரின் தலைமையில் கோவில் கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நிறைவுபெற்றது எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் அளிக்கிறது. 10 ஆண்டுகள் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், 5 ஆண்டுகள் அமைச்சராகவும் பணியாற்றிய நிலையில், எனது வாழ்நாளின் இரு முக்கிய கடமைகளை நிறைவேற்றிவிட்டதாக உணர்கிறேன். இனிவரும் காலங்களில் அன்னை மீனாட்சியின் அருள் என்னை வழிநடத்தும். இவ்வாறு தனது அறிக்கையில் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

பிடிஆர்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில்
கும்பாபிஷேகம்
ருக்குமணி தியாகராஜன்
PTR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.