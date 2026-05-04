மதுரை மத்திய தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026 இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில், மதுரை மத்தியில் திமுக சார்பில் பழனிவேல் தியாகராஜன், புதிய நீதி கட்சி இயக்குநர் சார்பில் சுந்தர்.சி உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : May 4, 2026 at 5:36 AM IST
மதுரை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில், மதுரை மத்திய சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்
மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை மையம், மதுரை கிழக்கு, மதுரை தெற்கு உள்ளிட்ட 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், நட்சத்திர தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என வாக்காளர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மதுரை மத்திய தொகுதி முற்றிலும் மாநகராட்சியில் அமைந்துள்ளது. மேலும் உலக பிரசித்தி பெற்ற மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இந்த தொகுதியில் அமைந்துள்ளது. அதேபோல் கூலி தொழிலாளர்கள் அதிகம் இருக்கும் தொகுதியாகும். இந்த தொகுதியில் கடந்த 23ஆம் மக்கள் திரளாக வந்து வாக்களித்தனர்.
இந்த தொகுதியில் 96,947 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,02,645 பெண் வாக்காளர்களும், 26 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 1,99,618 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 73.88 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 61.82 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. அதன்படி இம்முறை 10 சதவீதம் அதிகமான வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
நட்சத்திர தொகுதியான மதுரை மத்தியில் திமுக சார்பில் பழனிவேல் தியாகராஜன், அதிமுக கூட்டணியில் திரைப்பட இயக்குநர் சுந்தர்.சி புதிய நீதி கட்சி சார்பாக போட்டியிடுகிறார். இந்த தொகுதியில் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஹாட்ரிக் வெற்றி பெற தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். மறுபக்கம் திரைப்பிரபலமாக மக்கள் மத்தியில் சுந்தர்.சி சென்று சேர்ந்துள்ளார். அந்த சினிமா மோகம் வெற்றி பெற உதவும் என்ற காரணத்தால் மதுரை மத்திய தொகுதியில் கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
1957-க்கு பிறகு மதுரை மத்திய சட்டப் பேரவை தொகுதி இதுவரை 16 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது இதில் திமுக 7, காங்கிரஸ் 4, தமாகா 2, அதிமுக, தேமுதிக, சுயேட்சையாக பழ.நெடுமாறன் தலா முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜோதி முத்துராமலிங்கத்தை 34,176 வாக்கு வித்தியாசத்தில் பழனிவேல் தியாகராஜன் தோற்கடித்தார்.
அதேபோல் கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயபாலை 5,762 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதே போல் இம்முறை மண்ணின் மைந்தனாக கருதப்படும் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு மீண்டும் சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது.
|மதுரை மத்தி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|பழனிவேல் தியாகராஜன்
|திமுக
|2016
|பழனிவேல் தியாகராஜன்
|திமுக
|2011
|சுந்தர்ராஜன்
|தேமுதிக