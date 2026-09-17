மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம்: 'பொறுப்புத் துறப்பு' தகவலை வெளியிட்ட பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்

மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம்: 'பொறுப்புத் துறப்பு' தகவலை வெளியிட்ட பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்
"இதுபோன்ற ஏராளமான நிகழ்வுகளை நடத்திய அனுபவம் உடைய கோவில் அறங்காவலர்கள், இந்த கும்பாபிஷேக நிகழ்வுகளில் இருந்து முற்றிலுமாக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டனர். ஆனால், எந்தவித முன் அனுபவமும் இல்லாத அதிகாரிகளை கொண்டு இந்த விழா நடத்தப்பட்டிருக்கிறது"
Published : September 17, 2026 at 4:41 PM IST
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா தொடர்பாக 'பொறுப்புத் துறப்பு' தகவலை திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வெளியிட்டிருப்பது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது. மதுரை மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வருகை தந்து கும்பாபிஷேக நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.
கும்பாபிஷேகத்தை ஒட்டி சுமார் 6,500 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். கோயிலை சுற்றி வாகனப் போக்குவரத்துக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தன.
பக்தர்கள் புகார்
இது ஒருபுறம் இருக்க, பொதுமக்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றும், விஐபி கலாச்சாரம் பின்பற்றப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பெரும்பாலான பக்தர்கள் மீது புனித நீர் தெளிக்கப்படவில்லை எனவும் மக்கள் புகார் கூறியிருந்தனர்.
பிடிஆர் பொறுப்புத்துறப்பு
இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக முன்னாள் நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் 'பொறுப்புத் துறப்பு' என்ற தலைப்பில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
𝗗𝗶𝘀𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺𝗲𝗿: The entire Kumbabishegam ceremony today, has been directed by the current TVK Government through its Officers without considering any inputs from the Trustees. This has been done in direct contravention of both the relevant Tamil Nadu Acts & Statutes and of multiple rulings of the Madras High Court. I have been forwarded multiple social media posts this morning from devotees complaining of the lack of access to the event. While some of this may have happened under any government, the incumbent government must take full responsibility for today’s shortcomings, given their complete exclusion of the Trustees (who had experience with prior events)from the planning process, and decision to conduct the proceedings with Officers that had no prior experience of similar events. I am also duty-bound to note that over 95% of the massive efforts undertaken over the past three years to perform this unique renovation – which included the restoration of the fire-damaged Veera Vasantha Rayar Mandapam – were undertaken during the previous DMK Government’s tenure of 2021 to 2026.— Dr P Thiaga Rajan (PTR) (@ptrmadurai) September 17, 2026
தனது பதிவில், "இன்றைய மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா, முழுக்க முழுக்க தவெக அரசாலும், அதன் அதிகாரிகளாலும் மட்டுமே நடத்தப்பட்டுள்ளது.
'தன்னிச்சையாக நடத்தப்பட்ட நிகழ்வு'
கோவில் அறங்காவலர்களிடம் இருந்து எந்தவொரு ஆலோசனையையும், கருத்துகளையும் கேட்காமல் தன்னிச்சையாக இந்த கும்பாபிஷேக நிகழ்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. இது, தமிழக அரசின் சட்ட விதிகளுக்கும், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளுக்கும் முற்றிலும் முரணானது.
கும்பாபிஷேகத்தை காண அனுமதிக்கப்படாத பல பக்தர்கள் காலையில் இருந்து எனக்கு பல்வேறு பதிவுகளை அனுப்பி வருகின்றனர்.
'ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட அறங்காவலர்கள்'
எந்தவொரு அரசாங்கத்தின் கீழும், இவற்றில் ஏதேனும் ஒரு நிகழ்வு நடக்கலாம். ஆனால், இன்றைய கும்பாபிஷேகத்தில் நிகழ்ந்த குறைபாடுகளுக்கு தற்போதைய அரசே முழுப்பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும்.
இதற்கு முன்பு இதுபோன்ற ஏராளமான நிகழ்வுகளை நடத்திய அனுபவம் கொண்ட கோவில் அறங்காவலர்கள், இந்த கும்பாபிஷேகத்தின் நிகழ்வுகளில் இருந்து முற்றிலுமாக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டனர். அதே சமயம், எந்தவித முன் அனுபவமும் இல்லாத அதிகாரிகளை கொண்டு இந்த விழா நடத்தப்பட்டுள்ளது.
'திமுக ஆட்சியில் 95% கும்பாபிஷேக பணிகள்'
இந்த கும்பாபிஷேகத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளில் 95 சதவீத பணிகள், முந்தைய திமுக அரசால் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக செய்யப்படவை என்பதை இங்கு கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளேன். குறிப்பாக, மீனாட்சி அம்மன் கோவிலின் வசந்தராயர் மண்டபத்தை பெரும் தீ விபத்தில் இருந்து மீட்டெடுத்தது அதில் முக்கியமானவை என சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன்" என தனது பதிவில் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.