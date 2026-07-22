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ப்ராக்ஸி முறையில் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் - முறைகேடு நடந்ததா என ஆய்வு செய்ய உத்தரவு

தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் முதியோருக்கு வீடு தேடிச்சென்று ரேஷன் பொருள்களை விநியோகிக்கும் திட்டத்திலும் பிராக்ஸி முறையில் ரேஷன் பொருட்களை வழங்க வேண்டாம் என்று அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

சென்னை தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
சென்னை தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 6:12 PM IST

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சென்னை: ரேஷன் கடைகளில் கைரேகை பதிவாகாததால், மாற்று முறையில் (ப்ராக்ஸி) உணவுப்பொருள் விநியோகம் செய்ததில் முறைகேடு நடந்துள்ளதா என கண்டறியுமாறு மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

ப்ராக்ஸி பரிவர்த்தனை என்றால், குடும்ப அட்டைதாரரின் கைரேகை பதிவாகாத சூழலில், மாற்று நடைமுறையைப் பின்பற்றி அவருக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதாகும். இந்த நடைமுறை, முறைகேடாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்வதற்காகவே மாநில அளவிலான இந்த ஆய்வுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

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இதுகுறித்து, உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை இயக்குநர், கடந்த ஜூலை 10-ஆம் தேதி அனைத்து மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.

அந்த சுற்றறிக்கையில், 2026 ஜூன் மாதத்தில் கைரேகை பதிவாகாததால் (Biometric Failure) மாற்று முறையில் (Proxy) வழங்கப்பட்ட ரேஷன் பொருட்கள், உண்மையான குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கே சென்றடைந்துள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், அதிக அளவில் ப்ராக்ஸி பரிவர்த்தனைகள் பதிவாகியுள்ள ரேஷன் கடைகளை அடையாளம் கண்டு, அவற்றை நேரில் ஆய்வு செய்யவும், முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட விற்பனையாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வறிக்கையை ஜூலை 24-ஆம் தேதிக்குள் தலைமையகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுற்றறிக்கையின்படி 2026 ஜூன் மாதத்தில், தமிழ்நாடு முழுவதும் 3 கோடியே 18 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 609 பரிவர்த்தனைகளில், 74,609 பரிவர்த்தனைகள் (0.23%) கைரேகை தோல்வி காரணமாக ப்ராக்ஸி முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இதில், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 12,845 ப்ராக்ஸி பரிவர்த்தனைகள் பதிவாகியுள்ளன. அதைத் தொடர்ந்து தஞ்சாவூர், நீலகிரி, சேலம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களிலும் ப்ராக்ஸி பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றுள்ளன.

"தாயுமானவர் திட்டத்தில் ப்ராக்ஸி முறை வேண்டாம்"

இந்நிலையில், தாயுமானவர் திட்டத்தின்கீழ் முதியோருக்கு வீடு தேடிச்சென்று ரேஷன் பொருள்களை விநியோகிக்கும் திட்டத்திலும் பிராக்ஸி முறையில் ரேஷன் பொருட்களை வழங்க வேண்டாம் என்று அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

முதியவர்களாக இருந்தாலும் கண் விழித்திரை அல்லது கைவிரல் ரேகை பதிவு கிடைக்காவிடில் பொருள் வழங்க வேண்டாம் என்றும் ரேசன் கடை பணியாளர்களுக்கு உயரதிகாரிகளின் உத்தரவு அளித்துள்ளனர்.

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ஒருவேளை விரல் ரேகை பதிவு கிடைக்காவிடில் பொருள்கள் உரியவருக்குத்தான் ஒப்படைக்கப்பட்டன என்பதற்கான புகைப்பட ஆதாரம் முக்கியம் என்றும் ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு உயரதிகாரிகள் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளனர்.

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