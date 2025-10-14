'நான் முதல்வன்' வேலை பெறுவதற்கான திறனை அதிகரித்துள்ளது! மாநில திட்டக்குழு ஆய்வில் தகவல்!

ETV Bharat / state

மாநில திட்டக் குழுவால், 'நான் முதல்வன்' திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் பொறியியல் மற்றும் பாலிடெக்னிக் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களிடம் இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டாய்வு டிசம்பர் 2024 முதல் மே 2025 வரை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மாநில திட்டக் குழுவால் தயாரிக்கப்பட்ட நான் முதல்வன் திட்டத்தின் மதிப்பீட்டாய்வு அறிக்கை
மாநில திட்டக் குழுவால் தயாரிக்கப்பட்ட நான் முதல்வன் திட்டத்தின் மதிப்பீட்டு அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 8:21 PM IST

சென்னை: 'நான் முதல்வன்' திட்டத் பயிற்சியால் 75 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் வேலை பெறுவதற்கான திறன்களை பெற்றுள்ளதாக மாநில திட்டக் குழு தெரிவித்துள்ளது.

மாநில திட்டக் குழுவால் தயாரிக்கப்பட்ட 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் மதிப்பீட்டாய்வு அறிக்கையை மாநில திட்டக்குழுவின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க ஸ்டாலினிடம், துணை முதலமைச்சரும் மாநில திட்டக் குழுவின் அலுவல் சார் துணைத் தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் மாநில திட்டக் குழுவின் செயல் துணைத் தலைவர் பேராசிரியர் ஜெ. ஜெயரஞ்சன் ஆகியோர் இன்று அளித்தனர்.

'நான் முதல்வன்' திட்டம் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மாணவர்களுக்கு தொழில் சார்ந்த திறன்களை கற்பித்து வேலைவாய்ப்பு பெறவும், கல்வி கற்றல் மற்றும் தொழில் துறைகளின் தேவைகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியை குறைப்பதையும் நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது.

மாநில திட்டக் குழுவால், 'நான் முதல்வன்' திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் பொறியியல் மற்றும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவர்களிடம் இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டாய்வு டிசம்பர் 2024 முதல் மே 2025 வரை மேற்கொள்ளப்பட்டது. 19 மாவட்டங்களில் உள்ள 55 பொறியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் 72 பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் சுமார் 9000 மாணவர்களிடம் இந்த திட்டம் குறித்து கருத்துக் கேட்கப்பட்டது.

இந்த ஆய்வில், 75 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள், வேலைவாய்ப்புக்கு தேவையான நடைமுறை, சுய விவரங்கள் தயாரிப்பு மற்றும் தொழில் சார்ந்த திறன்களை பெற்றதால், தொழில் நிறுவனங்களின் வேலைவாய்ப்பு தேர்வுகளை, நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ளவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

இது தொடர்பாக திட்டக் குழுவின் மதிப்பீட்டாய்வு அறிக்கையில், 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தில் உள்ள பாடத்திட்டம், நேரடிப் பயிற்சி உள்ளிட்டவை பாலிடெக்னிக் மற்றும் பொறியியல் மாணவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகளை எளிதாக்கியுள்ளது. சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளைப் பெற்றுள்ளனர். தொழில் சார்ந்த திறன்களுடன் பாடத்திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து கற்றுத் தருவதன் மூலமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் சமமான திறன் மேம்பாடு கிடைக்க செய்துள்ளது. மேலும் பழங்குடியினர் மற்றும் மாணவிகளுக்கும் தொழில் சார்ந்த திறன்கள் கிடைத்துள்ளன.

தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒருங்கிணைந்த திறன் பயிற்சி அளிக்க ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களின் மின்னணு கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல், மாணவர்களுக்கான மானியம், பயிற்றுநர்களின் திறன் இணைய வழி அட்டவணைப்படுத்துதலை (Cloud based platform for Schedule) மேம்படுத்த வேண்டும். மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ஐடிஐ-களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தொழில்துறை 4.0 மையங்களை பயன்படுத்தி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க தேவையான அதிநவீன தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பை பயன்படுத்தப்படலாம். செயற்கை நுண்ணறிவினை பயன்படுத்தி அணுகல் மற்றும் கற்றல் திறன் குறைவாக உள்ள மாணவர்கள், நேரடி வகுப்புகளை மிகவும் பயனுள்ளதாக மாற்ற AI-ஐப் பயன்படுத்தலாம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்களை உலகளவில் திறன் பெற்றவர்களாக உருவாக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

