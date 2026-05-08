தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கு அனுமதி மறுப்பு - தமிழக ஆளுநரை கண்டித்து போராட்டம்

தனிப்பெரும் கட்சியான தவெகவை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, மாநிலத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் அக்கட்சி தொண்டர்கள் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 8, 2026 at 2:30 PM IST

மதுரை: தவெக ஆட்சி அமைக்க அழைக்க மறுக்கும் ஆளுநரை கண்டித்து மதுரையில் பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன.

தமிழ்நாட்டில் 16-வது சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை கடந்த 4 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தவெக 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனி பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இந்நிலையில், பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 118 இடங்கள் அக்கட்சிக்கு கிடைக்காத நிலையில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ் கட்சி ஐந்து இடங்களை பெற்றிருந்ததால், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தனது ஆதரவை வழங்கியது.

இதனையடுத்து தற்போது தவெக, காங்கிரஸ் சேர்ந்து 113 தொகுதிகள் வைத்துள்ளன. இந்நிலையில், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், பெரும்பான்மைக்குரிய எண்ணிக்கையை உறுதி செய்து விட்டு, ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோர வேண்டும் என தவெகவை அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

இந்நிலையில் தனிப்பெரும் கட்சியான தவெகவை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, மாநிலத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் அக்கட்சி தொண்டர்கள் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தவெகவுக்கு மாணவர் முன்னேற்ற அமைப்பைச் சார்ந்த உறுப்பினர்கள், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு உள்ள திருவள்ளுவர் சிலை அருகே போராட்டம் நடத்தினர். இந்த போராட்டம் குறித்து அந்த அமைப்பின் தலைவர் முனீஸ் பாண்டி கூறுகையில் ”ஒரு கோடியே 20 லட்சம் மக்கள் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு கட்சியை, ஆளுநர் ஆட்சி அமைக்க அழைக்க மறுப்பது ஜனநாயக விரோத செயலாகும்.

ஆளுநரின் இந்த செயலை கண்டித்து மாணவர்களும், இளைஞர்களும், பொதுமக்களும் கூட இணைந்து போராடி வருகிறோம். உடனடியாக தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜயை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார். இந்தப் போராட்டத்தில் 20க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.

இந்த போராட்டத்தின் போது, அதில் பங்கேற்ற இளைஞர்கள் தங்களை கைது செய்ய காவல் துறையிடம் வலியுறுத்தினர். ஆனால் காவல்துறை, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் சிலர் கல்லூரி படிக்கும் மாணவர்களாக இருக்கின்றனர், ஆகையால் அவர்கள் எதிர்காலம் பாதிக்கப்படும். எனவே நீங்களே கலைந்து செல்லுங்கள் என்று கூறியதால் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

இதனிடையே போராட்டம் நடைபெற்ற திருவள்ளுவர் சிலை அருகே உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையின் வழக்கறிஞர் பிரகாசம் என்பவர், இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 164ஆவது பிரிவை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி பட்டினி போராட்டம் நடத்தினார்.

வழக்கறிஞர் பட்டினி போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக மதுரை நேதாஜி சாலையில், ஆளுநரின் செயலை கண்டித்து போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் நூற்றுக்கு மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

