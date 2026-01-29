ETV Bharat / state

தேர்தல் வருவதால் போராட்டம் நடத்துவது 'பேஷன்' ஆகிவிட்டது - அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் விமர்சனம்

பீகார் இளைஞர் குடும்பத்துடன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பற்றி தனக்கு தெரியாது என கூறிய அமைச்சர் பின்னர் அருகில் இருந்தவர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 29, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
சென்னை: தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் பணி நிரந்தரம் கோரி போராட்டம் நடத்துவது பேஷன் ஆகிவிட்டது என்று அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் 1,627 மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச மடிக்கணினிகளை வழங்கினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர், போட்டித் திறன் கொண்ட மனித வளமாக மாணவர்களை உருவாக்க மடிக்கணினி திட்டம் அடித்தளமாக இருக்கும். இந்த திட்டம் மாணவர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதுவரை புதுமைப்பெண் திட்டம் மூலம் 6 லட்சத்து 92 ஆயிரத்து 471 மாணவிகள் பயனடைந்துள்ளனர். தமிழ் புதல்வன் திட்டம் மூலம் 5 லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 429 மாணவர்கள் பயனடைந்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் 47 சதவீதம் மாணவர்கள் உயர் கல்விக்கு சேர்கின்றனர். இது இந்திய அளவை காட்டிலும் இருமடங்காக உள்ளது.'' என்றார்.

அப்படியா... எப்போ?

சென்னை தரமணியில் பீகாரை சேர்ந்த காவலாளி, அவரது மனைவி மற்றும் குழந்தை மூவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, எப்போது நடந்தது? என்று அருகில் இருந்தவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்துகொண்ட அமைச்சர், இது குறித்து காவல்துறை விசாரணை செய்து வருவதாக பதிலளித்தார்.

தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் சட்ட ஒழுங்கு சரியாக இல்லை என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்த கருத்து குறித்தான கேள்விக்கு, '' எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் சட்ட ஒழுங்கு எப்படி இருந்தது? என்பதை நீங்களே நன்றாக உணர்வீர்கள். எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி காலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பாக தினசரி 100 சம்பவங்கள் அரங்கேறியது. தற்போது சட்டம் ஒழுங்கு மிக சரியாக இருக்கிறது. தனிமனித பிரச்சினைகள் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.'' என்றார்.

'செய்தியை பார்க்கவில்லை...'

நந்தனம் கலை கல்லூரி வளாகத்தில் 22 வயது இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்த கேள்விக்கு, '' நான் அந்த செய்தியை பார்க்கவில்லை, பார்த்துவிட்டு அது குறித்து கருத்து தெரிவிக்கிறேன்.'' என்றார்.

பன்னோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டம் குறித்தான கேள்விக்கு, '' அவர்கள் 2013-ம் ஆண்டில் இருந்து பணியில் உள்ளனர். 2013ம் ஆண்டில் இருந்து 2021 ம் ஆண்டு வரையில் ஆட்சியில் இருந்த போது அவர்கள் பணி நிரந்தரம் கேட்கவில்லை. தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் பணி நிரந்தரம் கோரி போராட்டம் நடத்துவது பேஷன் ஆகிவிட்டது. மருத்துவர்களின் போராட்டம் குறித்து நேற்று அழைத்து பேசி விட்டோம். அந்தப் பிரச்சினை முடிந்துவிட்டது.'' என தெரிவித்தார்.

