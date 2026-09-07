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கப்பல் கட்டும் தளத்திற்கு எதிர்ப்பு: உப்பளங்களில் இறங்கி கருப்புக்கொடி காட்டிய தொழிலாளர்கள்

கப்பல் கட்டும் தளம் தொடர்பாக, முதலமைச்சர் விஜய் சட்டமன்றத்தில் அறிவிப்பு வெளியிடாவிட்டால் போராட்டங்களில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

உப்பளங்களில் இறங்கி கருப்புக்கொடி ஏந்தி போராட்டம் நடத்திய காட்சி
உப்பளங்களில் இறங்கி கருப்புக்கொடி ஏந்தி போராட்டம் நடத்திய காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 6:34 PM IST

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தூத்துக்குடி: கப்பல் கட்டும் தளம் திட்டத்தை மாற்று இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல வலியுறுத்தி உப்பள தொழிலாளர்கள், உப்பு உற்பத்தியாளர்கள் என நூற்றுக்கணக்கானோர் உப்பளங்களில் இறங்கி கருப்புக்கொடி ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழ்நாட்டில் த.வெ.க அரசு அமைந்த பிறகு, தொழில்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற கீர்த்தனா, தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் விதமாக செயல்பட்டு வருகிறார். அதில், உலகின் மிகப் பெரிய கப்பல் கட்டும் நிறுவனமாக கருதப்படும் எச்.டி. ஹூண்டாய் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு (HD Hyundai Heavy Industries) சென்று சுமார் ரூ.38 ஆயிரம் கோடி மதிப்பில் புதிய முதலீட்டை ஈர்த்துள்ளார்.

கப்பல் கட்டும் தளம் திட்டம்

அந்த வகையில், தூத்துக்குடியில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய கப்பல் கட்டும் திட்டத்தை செயல்படுத்த தேவையான அனைத்து ஒத்துழைப்பையும் அரசு வழங்கும் எனவும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.

ஆனால், கப்பல் கட்டும் தளம் வந்தால், முள்ளக்காடு மற்றும் கோவளம் பகுதியில் உள்ள உப்பளம் தொழில் பாதிக்கப்பட்டு, அதை நம்பியிருக்கும் மக்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால், அத்திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

உப்பளங்களில் இறங்கி கருப்புக்கொடி ஏந்தி போராட்டம் நடத்திய காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு

ஏனென்றால், முத்தையாபுரம் அருகே உள்ள முள்ளக்காடு, கோவளம், புல்லாவெளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சிறிய அளவு உப்பு உற்பத்தியாளர்கள் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் உப்பு உற்பத்தி செய்து வருகின்றனர். உணவுக்கான உப்பு உற்பத்தியை செய்து வரும் இந்த தொழிலில், சுமார் 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். அதே போல, கோவளம் கடற்கரை பகுதியில் மீனவர்களும் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இது போன்ற சூழலில், முள்ளக்காடு, கோவளம், புல்லாவெளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் 3,000 ஏக்கர் நிலங்களை சிப்காட் மூலம் கையகப்படுத்தி கப்பல் கட்டும் தளம் அமைப்பதற்காக கொரிய நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு.

இதனால், உப்பளம் மற்றும் மீன்பிடி தொழிலை அழித்து கப்பல் கட்டும் தளம் கொண்டு வருவதா? என கோவளம், பசுவந்தரை சிறிய அளவு உப்பு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் உப்பள தொழிலாளர்கள் வியாபாரிகள், மீனவர்கள், விவசாயிகள் அரசியல் கட்சியினர் உள்ளிட்டோர் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

உப்பளங்களில் இறங்கி போராட்டம்

குறிப்பாக, மத்திய-மாநில அரசுகள் இப்பகுதியில் திட்டமிட்டுள்ள கப்பல் கட்டும் தளத்தை கைவிட்டு, மாற்று இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் எனவும், இல்லையென்றால் சென்னை தலைமை செயலகத்தை செயலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாகவும் தெரிவித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், இன்று (செப்.7) கப்பல் கட்டும் தளம் திட்டத்தை கைவிட வேண்டுமென வலியுறுத்தி, கோவளம் பகுதியில் உப்பு உற்பத்தியாளர்கள், உப்பள தொழிலாளர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உப்பளங்களில் இறங்கி, கருப்பு கொடி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இப்பிரச்சனைக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் சட்டமன்றத்தில் உடனடியாக அறிவிப்பு வெளியிடாவிட்டால் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர்.

இது குறித்து பேசிய உப்பள தொழிலாளர் சங்கத்தை சேர்ந்த பேச்சிமுத்து, “இப்பகுதிகளில் சுமார் 20 ஆயிரம் பேர் நேரடியாகவும், சார்பு தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட ஒரு லட்சம் பேர் உப்பள தொழிலை நம்பி வாழ்ந்து வருகின்றனர். பாரம்பரிய உப்பள தொழிலை அழித்துவிட்டு, கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்கப் போவதாக கடந்த ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்டது.

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இத் திட்டம் வந்தால் 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆனால், உப்பளத் தொழிலை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்து வரும் மக்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தால் என்ன பயன் கிடைக்கும்? இவர்களுக்கு மாற்றுத் தொழில் வாய்ப்பும் இல்லை.

முன்னாள் முதல்வர்கள் ஜெயலலிதா, கருணாநிதி ஆகியோர் ஒரு தொழிலை அழித்து விட்டு மற்றொரு தொழிலை கொண்டு வரமாட்டோம் என்ற நிலைப்பாட்டை தெரிவித்திருந்தனர். அதே போல் தற்போதைய தமிழக அரசும் இந்த விவகாரத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டத்தை ரத்து செய்தது போல, கப்பல் கட்டும் தளத்தை அமைக்கும் திட்டத்தையும் ரத்து செய்ய வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அமிர்தகனி மற்றும் வைரமுத்து (பெண் தொழிலாளர்கள்), “தூத்துக்குடி உப்பை வெளியூர்களுக்கு விநியோகம் செய்ய வ.உ.சி கப்பலை வாடகைக்கு எடுத்த வரலாறு உள்ளது. அந்த அளவுக்கு தூத்துக்குடி உப்புக்கு பெருமையும், பாரம்பரியமும் உள்ளது.

சென்னையில் போராட்டம் நடைபெற்றால் உடனடியாக அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் நேரில் சென்று பார்வையிடுகின்றனர். ஆனால், தூத்துக்குடியில் கடந்த ஒரு ஆண்டாக போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம். இதுவரை எங்களை நேரில் வந்து யாரும் சந்திக்கவில்லை. உப்பளத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றனர்.

TAGGED:

கப்பல் கட்டும் தளம்
SHIPYARD IN THOOTHUKUDI
THOOTHUKUDI
தூத்துக்குடி
PROTEST AGAINST SHIPYARD

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