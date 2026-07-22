நீட் ஒழியும் வரை போராட்டம் தொடரும்; டெல்லியில் கனிமொழி எம்.பி. ஆவேசம்
தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது, நீட் தேர்விலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்கு கோரி சட்டப்பேரவையில் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டதாக கனிமொழி தெரிவித்தார்.
Published : July 22, 2026 at 8:44 PM IST
புதுடெல்லி: நீட் ஒழியும் வரை தங்களின் போராட்டம் தொடரும் என திமுக நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
மருத்துவப் படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் நாடு முழுவதும் மாணவர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு பொறுப்பேற்று ஒன்றிய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி, டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த ஜூன் 6-ம் தேதி தொடங்கிய இந்தப் போராட்டத்திற்கு நாளுக்கு நாள் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஆதரவு பெருகி வருகிறது. இதில் பல்வேறு மாணவர் அமைப்புகளும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள நிலையில், போராட்டக் களம் மேலும் வலுப்பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில், டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராகப் போராடி வரும் மாணவர்களை திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவருமான கனிமொழி கருணாநிதி எம்.பி. இன்று நேரில் சந்தித்து தனது ஆதரவைத் தெரிவித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “திமுக சார்பாகவும், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சார்பாகவும், இந்தப் போராட்டத்தில் உங்களுடன் நிற்கிறோம் என்பதைத் தெரிவிக்கவே இன்று இங்கு வந்துள்ளோம். நாட்டின் இளைஞர்களுக்கு ஆதரவாகவும், அவர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் நடைபெறும் இந்தப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல திமுக என்றும் உங்களுக்குத் துணை நிற்கும்.
நீட் தேர்வு உள்ளிட்ட அனைத்து நுழைவுத் தேர்வுகளும் இந்த நாட்டின் பின்தங்கிய மற்றும் ஏழை, எளிய மாணவர்களுக்கு எதிரானவை என்று நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம். இந்தத் தேர்வுகள் மாணவர்களின் கல்வி உரிமையைப் பறிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சேர்ந்து மருத்துவராக வேண்டும் என்ற கனவையும், உரிமையையும் தடுக்கின்றன.
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நீட் தேர்வுக்கு எதிராக திமுக தொடர்ந்து சட்டப்போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது, நீட் தேர்விலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்கு கோரி சட்டப்பேரவையில் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால், பாஜக அரசுக்கு பிடிக்காத பல்வேறு சட்டங்களைப் போலவே, இந்தச் சட்டத்திற்கும் ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் வைத்திருந்தார். தற்போது, குடியரசுத் தலைவரிடமும் இந்தச் சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் கிடைக்காத நிலை தொடர்கிறது.
இந்தப் போராட்டம் தமிழ்நாட்டிலும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர். தங்களது உரிமைகளை மீட்டெடுக்கவும், ஒன்றுபட்டு நின்று இந்தப் போராட்டத்தை முன்னெடுக்கவும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் மாணவர்கள் இங்கு திரண்டுள்ளனர்.
நான் இங்கு வரும்போது, நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வந்த மாணவர்களை நேரில் பார்த்தேன். அவர்களில் சிலர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தனர். நீட் தேர்வு முழுமையாக ஒழிக்கப்படும் வரை, இந்த நாட்டின் கிராமப்புற மற்றும் பின்தங்கிய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் சமமான, நீதியான எதிர்காலம் கிடைக்கும் வரை, இந்தப் போராட்டத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம்" என்று கனிமொழி கூறினார்.