தொகுப்பூதிய செவிலியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரி ஜூலை 21-இல் போராட்டம்
தங்களின் பிரச்சனைக்கு தீர்வுகாண எங்கள் சங்கத்திற்கு தொடர்பு இல்லாத நபர்களிடம் கலந்துரையாடுவதில் எந்த விதமான தீர்வும் கிடைக்காது என்று செவிலியர் சங்கத்தினர் தெரிவித்தனர்.
Published : July 19, 2026 at 6:35 PM IST
சென்னை: தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றும் செவிலியர்களை பணிநிரந்தரம் செய்யக் கோரி, வரும் 21-ஆம் தேதி சென்னை டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் முறையீடு போராட்டம் நடைபெறும் என தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சென்னை பத்திரிக்கையாளர் மன்றத்தில், தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கத்தின் பொதுசெயலாளர் சுபின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் 14,000 நிரந்தர செவிலியர்கள், 10 ஆயிரம் தொகுப்பூதிய செவிலியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
கடந்த பல ஆண்டுகளில் தொகுப்பூதிய செவிலியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரியும், நிரந்தர செவிலியர் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க கோரியும் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறோம்.
தற்போதுள்ள அரசு ஆட்சியமைத்தால், 6,500 தொகுப்பூதிய செவிலியர்களுக்கு நிரந்த பணி ஆணை வழங்கப்படும் என தங்கள் தேர்தல் வாக்குறுதியாக அளித்தனர். ஆனால், இதனை அரசு அதிகாரிகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் செவிலியர்களை மாற்று திட்டம் என்ற பெயரில் பணி மாற்றம் செய்கின்றனர்.
தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவமனைகளில் செவிலியர் பற்றாக்குறையை நீக்க, கடந்த ஆட்சியில் நமது தொடர் போராட்டத்தின் மூலம் புதிய நிரந்தர செவிலியர் பணியிடங்களை உருவாக்க அரசு உறுதியளித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து துறையால் அனுப்பப்பட்ட புதிய பணியிட உருவாக்கக் கோப்புகள் தற்போது திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
அதற்கு பதிலாக, புதிய நிரந்தர பணியிடங்களை உருவாக்காமல், அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள செவிலியர் தேவையை ஈடுகட்டும் வகையில் பொது சுகாதாரத் துறையில் பணிபுரியும் மெண்டார் பணியிடங்களையும், அரசு மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றும் 292 நிரந்தர செவிலியர்களை மறுபணி அமர்த்தல் செய்யும் நடவடிக்கைகளையும் அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.
கடந்த ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட 6 அரசு செவிலியர் கல்லூரிகளுக்கு நிரந்தர செவிலியர்களை நியமிக்காமல், செவிலியர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களை தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அனைத்து செவிலியர்களையும் பணி நிரந்தரம் செய்வோம் என்று தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்த அரசு, இன்று அதற்கு முற்றிலும் மாறான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
நாங்கள் தொடர்ந்து நடத்தி வரும் போராட்டத்தை குறித்து, அதிகாரிகளிடமே அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. எங்களிடம் இதுவரை எந்தவித பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தவில்லை. போராட்டத்திற்கு தொடர்பு இல்லாத நபர்களிடமே அரசு தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.
எனவே, வரும் 21-ம் தேதி சென்னை டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் பெருந்திரள் முறையீடு போராட்டம் நடத்த உள்ளோம். இந்த போராட்டத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண் ராஜை இரண்டு முறை சந்தித்தோம். எங்கள் கோரிக்கைகளை அவரது அலுவலகத்தில் அளித்துள்ளோம். சுகாதாரத்துறைச் செயலாளரையும் சந்தித்தோம்.
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எங்கள் பிரச்சனைக்கு தீர்வுகாண எங்கள் சங்கத்திற்கு தொடர்பு இல்லாத நபர்களிடம் கலந்துரையாடுவதில் எந்த விதமான தீர்வும் கிடைக்காது. எங்களிடம் கலந்துரையாடி ஒரு முடிவுக்கு பிரச்சனை வராவிட்டால் போராட்டத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வோம்" என்று தெரிவித்தார்.