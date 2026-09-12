பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக போராட்டம்- வழக்கை ரத்துச் செய்தது உயர்நீதிமன்றம்
பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக கோஷம் எழுப்பியதை சட்டவிரோதம் எனக் கூற முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 12, 2026 at 2:00 PM IST
சென்னை: பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாகப் போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீதான வழக்கை ரத்துச் செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
பாலஸ்தீனத்தில் இஸ்ரேல் நடத்திய கொடூரத் தாக்குதலைக் கண்டித்து, கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூரில் சட்டவிரோதமாக கூடி பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக கோஷங்களை எழுப்பியதாக முகமது உள்பட 14 பேருக்கு எதிராக காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவுச் செய்திருந்தனர்.
இந்த வழக்கை ரத்துச் செய்யக் கோரி முகமது உள்ளிட்ட 14 பேரும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த மனு உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுத்தாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "எந்த அடிப்படையும் இல்லாமல் இந்த வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக கோஷம் எழுப்பியதற்காக மட்டுமே இந்த வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால் வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.
காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "வழக்கின் புலன் விசாரணை முடிந்து குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதால், வழக்கை ரத்து செய்யக் கூடாது" என்று வாதிட்டார்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன், "மனுதாரர்கள், எந்த குற்றச் செயலிலும் ஈடுபடவில்லை. மற்றவர்களின் உரிமையை பறிக்கவில்லை. மற்றவர்களைத் தடுத்ததாகக் கூற எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை. பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக கோஷம் எழுப்பியதை சட்டவிரோதம் எனக் கூற முடியாது" எனத் தெரிவித்து 14 பேர் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.