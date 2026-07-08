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சிறுவனுக்கு தவறான சிகிச்சை? ஆணுறுப்பு அகற்றப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு: மருத்துவர்களை கைது செய்யக்கோரி போராட்டம்

மருத்துவர்களின் அலட்சியத்தால் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாகவும், சம்பவத்திற்கு காரணமானதாகக் கூறப்படும் மருத்துவர்கள் காமாட்சி சந்திரன் மற்றும் சோமசுந்தரம் ஆகியோரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என சிறுவனின் உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பல்வேறு அமைப்பினர்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பல்வேறு அமைப்பினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 9:53 PM IST

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சிவகங்கை: காரைக்குடியில் சிறுவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட தவறான சிகிச்சையால், ஆணுறுப்பு அகற்றப்பட்டதாக கூறி உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் உடல்நிலை குறைவு காரணமாக சிறுவன் ஒருவன் சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளான். இந்நிலையில், சிறுவனுக்கு தவறான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதால், அவரது ஆணுறுப்பு அகற்றப்பட்டதாக கூறி, பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின் பெற்றோர், உறவினர்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்பினர் மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மருத்துவர்களின் அலட்சியத்தால் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாகவும், சம்பவத்திற்கு காரணமானதாகக் கூறப்படும் மருத்துவர்கள் காமாட்சி சந்திரன் மற்றும் சோமசுந்தரம் ஆகியோரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் எனக்கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்தப் போராட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின் குடும்பத்தினர், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர், AITUC தொழிற்சங்கத்தினர் உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டனர். பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின் தாய் கண்ணீருடன் நீதி கேட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது அங்கிருந்தவர்களை கலங்க வைத்தது.

போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக காரைக்குடி நகரில் பல நகைக் கடைகள் மற்றும் நகை பட்டறை தொழிலாளர்கள் தங்களது கடைகளை அடைத்து ஆதரவு தெரிவித்தனர். இதனால் அந்தப் பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. சம்பவ இடத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினர், அனுமதியின்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி, பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின் தாய் உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்டோரை கைது செய்து தனியார் மண்டபத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக மருத்துவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனுக்கு உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

TAGGED:

DOCTORS
PROTEST
ARREST
சிறுவனுக்கு தவறான சிகிச்சை
KARAIKUDI

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