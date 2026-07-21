டெல்லியில் மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை கண்டித்து சென்னையில் போராட்டம் நடத்தியவர்கள் கைது
காவல்துறையினர் போராட்டக்காரர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கி வாகனங்களில் ஏற்றி அழைத்துச் சென்றதால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.
Published : July 21, 2026 at 10:55 PM IST
சென்னை: டெல்லியில் போராடும் மாணவர்களுக்கு ஆதரவாக காத்திருப்பு போராட்டம் தொடங்கியவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலைக் கண்டித்து, எஸ்.எஃப்.ஐ (SFI) மற்றும் டி.ஒய்.எஃப்.ஐ (DYFI) அமைப்பினர் சார்பில் சென்னை எழும்பூரில் கண்டனப் பேரணி நடைபெற்றது. டெல்லியில் மாணவர்கள் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து, எஸ்.எஃப்.ஐ மற்றும் டி.ஒய்.எஃப்.ஐ அமைப்பினர் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பியவாறு பேரணியாக சென்றனர். சித்ரா தியேட்டர் அருகில் தொடங்கிய இந்தப் பேரணி, முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று எல்.ஜி.ரோடு ரவுண்டானா பகுதியை அடைந்தது.
அங்கு திடீரென சாலையில் அமர்ந்த போராட்டக்காரர்கள், மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும், மாணவர்கள் தாக்கப்படுவதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் கோஷங்களை எழுப்பினர். இதனைத் தொடர்ந்து, போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட SFI மற்றும் DYFI அமைப்பினரிடம் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
போக்குவரத்திற்கு இடையூறு இன்றி கலந்து செல்லுமாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் கேட்டுக் கொண்டனர். 'நீங்கள் கைது செய்தாலும் போராட்டம் தொடரும். எங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்ட இடத்தில் போராட்டம் நடத்த இடம் கொடுங்கள்' என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் காவல்துறையிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஆனால் அனுமதியின்றி பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர். காவல்துறை கைது செய்யும்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்காததால், காவல்துறையினர் போராட்டக்காரர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கி வாகனங்களில் ஏற்றி அழைத்துச் சென்றனர். இதனால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.