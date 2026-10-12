பள்ளி அருகே திறக்கப்பட்ட 7 ஸ்டார் பார்; கொந்தளித்த கிராம மக்கள்
7 ஸ்டார் மனமகிழ் மன்றத்தை நிரந்தரமாக மூடி, குடியிருப்புப் பகுதியின் அமைதியையும், மாணவர்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : October 12, 2026 at 3:30 PM IST
மதுரை: கருப்பாயூரணி பகுதியில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அருகே திறக்கப்பட்டுள்ள 7 ஸ்டார் மனமகிழ் மன்றத்தை நிரந்தரமாக மூடக் கோரி, குடியிருப்போர் நலச் சங்கத்தினர் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற ச. ஜோசப் விஜய், பொதுமக்களின் நலன் கருதி, பள்ளிகள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு அருகே உள்ள மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டார். அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் மதுரை கருப்பாயூரணி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் 7 ஸ்டார் மனமகிழ் மன்றம் என்ற பெயரில் புதிதாக மதுக்கடை திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மதுக்கடை அப்பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால், அந்த வழியாக செல்லும் மாணவ, மாணவிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் எதிர்காலம் பாதிக்கப்படும் என அப்பகுதி மக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். அது மட்டுமின்றி, குடும்பங்கள் அதிகம் வசிக்கும் குடியிருப்புப் பகுதியில் மதுக்கடை அமைந்துள்ளதால், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் அச்சமின்றி நடமாட முடியாத சூழல் ஏற்படும் என்றும், இதனால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், 7 ஸ்டார் மனமகிழ் மன்றத்தை நிரந்தரமாக மூட வலியுறுத்தி, அந்த பகுதி குடியிருப்போர் நலச்சங்கத்தினர் சார்பில் இன்று (அக். 12) ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்றவர்கள், "மதுவை ஒழிப்போம், கிராமத்தைக் காப்போம்", "மதுக்கடையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும்" என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோஷங்களை எழுப்பினர்.
மேலும், பள்ளிகளுக்கு அருகில் மதுக்கடை செயல்படுவது மாணவர்களின் நலனுக்கும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எனத் தெரிவித்த போராட்டக்காரர்கள், இந்த விவகாரத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாகத் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
தொடர்ந்து, 7 ஸ்டார் மனமகிழ் மன்றத்தை நிரந்தரமாக மூடி, குடியிருப்புப் பகுதியின் அமைதியையும், மாணவ, மாணவர்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் எனவும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்தனர். மதுக் கடைக்கு எதிராக நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.