ETV Bharat / state

அறிவாலயத்தில் வெடித்த போராட்டம்; தாம்பரம் எம்எல்ஏவுக்காக களமிறங்கிய ஆதரவாளர்கள்

போராட்டக்காரர்களுடன் கலந்து பேசிய ஆர்.எஸ். பாரதி
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 29, 2026 at 7:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தாம்பரம் தொகுதி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.ஆர்.ராஜாவுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது ஆதரவாளர்கள் அண்ணா அறிவாலயத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான திமுக வேட்பாளர்களை அக்கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று அறிவித்தார். இந்த பட்டியலில் தாம்பரத்தின் தற்போதைய திமுக எம்எல்ஏ-வான எஸ்.ஆர்.ராஜா-வின் பெயர் இடம் பெறவில்லை. இது அவரது ஆதரவாளர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எஸ்.ஆர் ராஜாவிற்கு பதிலாக மாநில மருத்துவர் அணியைச் சேர்ந்த டாக்டர் கிருத்திகா தேவிக்கு அத்தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அறிவிப்பு வெளியானவுடன் எம்எல்ஏ எஸ்ஆர் ராஜா-வின் ஆதரவாளர்கள் சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்டோர், தாம்பரத்தில் உள்ள டி.ஆர்.பாலு-வின் இல்லத்தை முற்றுகையிட்டனர்.

மேலும், வேட்பாளரை மாற்ற வேண்டும் என அவர்கள் கோஷமிட்டனர். இதற்கிடையில் எஸ்.ஆர்.ராஜா நேரடியாக டி.ஆர்.பாலுவைச் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு எம்எல்ஏ எஸ்.ஆர்.ராஜா-வின் ஆதரவாளர்களிடம் பேசிய டி.ஆர் பாலு, "ராஜாவை எனக்கு சிறுவயதிலிருந்தே தெரியும். அவருக்காக நான் முயற்சி செய்தேன். ஆனால் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் எடுத்த இந்த முடிவுக்கு காரணங்கள் இருக்கும். அவருக்கு வேறு பொறுப்பு வழங்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது" என தெரிவித்தார்.

இந்த விளக்கத்தை ஏற்க மறுத்த எஸ்ஆர் ராஜா-வின் ஆதரவாளர்கள், தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் தாம்பரம் பகுதியில் தற்போது பரபரப்பான சூழல் உருவாகியிருக்கின்றது. இதனிடையே 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு பெற்றிருக்கும் திமுக வேட்பாளர்கள், சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

இதற்காக காலை 11 மணிக்கே முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அண்ணா அறிவாலயம் வந்தார். அப்பொழுது அங்கு குவிந்த தாம்பரம் எஸ்.ஆர்.ராஜாவின் ஆதரவாளர்கள், "வேட்பாளரை மாற்ற வேண்டும், சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜாவுக்கே மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும்" என கோஷமிட்டனர். இதனால் அறிவாலயத்தில் சில மணி நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

தொடர்ந்து, திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா, ஆர்.எஸ்.பாரதி ஆகியோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். சுமார் அரை மணி நேர பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் போராட்டக்காரர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர். இதனால், சிறிது நேரம் அறிவாலயம் பரபரப்புடன் காணப்பட்டது.

TAGGED:

தாம்பரம் எஸ்ஆர் ராஜா
PROTEST ERUPTS AT ARIVALAYAM
TAMBARAM SR RAJA PROTEST
ELECTION 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.