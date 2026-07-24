நீட் தேர்விற்கு விலக்குக்கோரி ஜூலை 28-இல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் - மருத்துவர் ரவீந்திரநாத்
அனைத்து தேர்வுகளையும் ஒன்றிய அரசே நேரடியாக நடத்த வேண்டும் என்று மருத்துவர் ரவீந்திரநாத் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : July 24, 2026 at 8:17 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் ஜூலை 28-ஆம் தேதி அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர்கள் சங்கம் ஆகியவற்றின் சார்பில் சென்னையில் மருத்துவர்ரவீந்திர நாத் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "நீட் தேர்வு உட்பட பல்வேறு நுழைவுத் தேர்வுகள் மற்றும் சிபிஎஸ்இ 12- ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தம் குறைபாடுகள் போன்றவற்றிற்கு பொறுப்பேற்று ஒன்றிய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் அல்லது அவரை பிரதமர் மோடி உடனடியாகப் பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும். நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததற்கு ராதாகிருஷ்ணன் குழுவின் பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்தாதது தான் முக்கிய காரணம்.
தேர்வுகளை நடத்தக்கூடிய தனியார் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு அதிக லாபத்தை ஈட்டித் தர வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய அரசின் தேர்வுகள் வணிகமயமாக்கப்பட்டுள்ளது. லாபத்திற்காகத் தேர்வு என்ற நோக்கங்கள் தான், இதுபோன்ற தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு அடிப்படை காரணமாகும். இந்தியாவில் மருத்துவக் கல்லூரி சேர்க்கைக்கான போட்டி தீவிரமடைந்து வருகிறது. நீட் தேர்வை நடத்தும் தேசிய தேர்வு முகமையின் செயல்பாடுகள் பல்வேறு குறைபாடுகளுக்கு உள்ளாகியுள்ளன.
2018- ஆம் ஆண்டு முதல் 270 தேர்வுகள் மூலமாக 6.6 கோடி தேர்வர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர். 2026-ல் மட்டும் இதுவரை நடந்த 12 தேர்வுகளுக்கு 65 லட்சம் தேர்வர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர். இவ்வளவு தேர்வர்களுக்கு தேர்வை நடத்தும் தேசிய தேர்வு முகமைக்கு நிரந்தர ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை போதாது. 39 நிரந்தர பணியிடங்கள் உள்ள நிலையில் 24 இடங்கள் மட்டுமே நிரப்பப்பட்டுள்ளன. 73 ஒப்பந்தப் பணியாளர்களையும், 124 அவுட் சோர்சிங் பணியாளர்களை வைத்து மட்டுமே தேசிய தேர்வு முகமை செயல்படுகிறது. இதுவும் முறைகேடுகளுக்கு முக்கிய காரணமாகும். முறைகேடுகள் இல்லாமல் தேர்வுகளை நடத்திட, தேர்வை கணினி வழி முறையில் நடத்த வேண்டும். அனைத்து வசதிகளும் கொண்ட 1,000 தேர்வு மையங்களை ஒன்றிய அரசே உருவாக்க வேண்டும்.
ராதாகிருஷ்ணன் குழு அளித்துள்ள பரிந்துரையில் முக்கியமானதான நீட் தேர்வை இரண்டு கட்டங்களாக நடத்திட வேண்டும் என்பதை ஒன்றிய அரசு நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. இது கண்டனத்திற்குரியது. தேசிய தேர்வு முகமையின் அமைப்பைக் கலைக்க வேண்டும்; யுபிஎஸ்சி போல் சட்ட ரீதியான புதிய அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும். அனைத்துத் தேர்வுகளையும் அரசாங்கமே நேரடியாக நடத்த வேண்டும்.
நீட் போன்ற நுழைவுத்தேர்வுக்கான பயிற்சியை ஏழை, எளிய மாணவ, மாணவிகளுக்கு அரசே வழங்க வேண்டும். பின் தங்கிய மாணவர்களுக்கான விண்ணப்பக் கட்டணத்தை ரத்துச் செய்ய வேண்டும். நீட் தேர்வு மாநில உரிமைகளுக்கு எதிரானது; எனவே, ஒன்றிய அரசு நீட் தேர்விற்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும். அதற்காக, தேசிய மருத்துவ ஆணையச் சட்டம் 2019-ல் உரிய திருத்தங்களைக் கொண்டு வர வேண்டும்.
தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள், நிகர்நிலை மருத்துவப் பல்கலைக்கழகங்களில் சேரக் கூடிய ஏழை மாணவர்களுக்கான கல்விக் கட்டணத்தை ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளே ஏற்க வேண்டும். மாணவர்களுக்கு வட்டி இல்லாத கல்விக் கடன்களை எந்த நிபந்தனைகளும் இன்றி தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலமாக வழங்கிட வேண்டும்.
இறுதியாண்டு மருத்துவ மாணவர்களுக்கு தேசிய தகுதி தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும், தேசிய மருத்துவ ஆணையச் சட்டம் 2019- ல் திருத்தங்களைக் கொண்டு வர வேண்டும், மாநில அரசுகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மருத்துவ இடங்களுக்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் ஜூலை 28- ஆம் தேதி மாலை தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்" என்றார்.