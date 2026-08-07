குடகனாற்றில் கட்டப்பட்டுள்ள சட்டவிரோத தடுப்பணையை அகற்றக் கோரி பாமக ஆர்ப்பாட்டம்
திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுப்பட்டனர்.
Published : August 7, 2026 at 4:43 PM IST
திண்டுக்கல்: குடகனாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள சட்டவிரோத தடுப்பணையை அகற்றக் கோரி (ஆகஸ்ட் 07) பாமகவினர் இன்று ஆர்ப்பட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் குடகனாறு உற்பத்தியாகி, கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அமராவதி ஆற்றில் கலக்கிறது. சுமார் 108 கிலோ மீட்டர் பாயும் இந்த ஆற்றின் குறுக்கே எட்டு அணைகள் உள்ளன. மேலும், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குளங்கள் உள்ளன.
இதற்கிடையே, கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு இந்த ஆற்றின் குறுக்கே 3,950 மீட்டர் நீளத்திற்கு சிமெண்ட் தடுப்புகள் கட்டப்பட்டன. அதன் அருகிலேயே விதிமுறைகளை மீறி 150 அடி நீளம், 20 அடி அகலம் மற்றும் 10 அடி உயரத்திற்கு சட்டவிரோதமாக தடுப்பு சுவர் கட்டப்பட்டது. இந்த தடுப்பணையால் குடகனாற்றில் இருந்து பாயும் தண்ணீர் முற்றிலும் தடைபட்டது.
இந்நிலையில், இன்று திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வாயில் முன்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தெற்கு மாவட்ட உறுப்பினர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் குடகனாற்றின் குறுக்கே சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்ட இந்த தடுப்பணையை அகற்றக் கோரி கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வடிவேல் ராவணன், பா.ம.க.வின் மாநில பொருளாளர் திலகபாமா, தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் சிவக்குமார் மற்றும் குடகனாறு பாதுகாப்பு சங்க தலைவர் ராமசாமி உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் குடிநீர் ஆதாரத்தை தடுக்கும் தடுப்பணையை உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகம் அகற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாமக மாநில பொருளாளர் திலகபாமா, “குடகனாறை பாதுகாப்பதற்காக பா.ம.க. இன்று தொடங்கியுள்ள இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இப்போது எடுக்கப்பட்ட முடிவல்ல. ஆத்தூர் தொகுதியில் பா.ம.க. வேட்பாளரை நிறுத்தியபோதே குடகனாறை பாதுகாப்பதற்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறது.
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சட்டவிரோத தடுப்பணையை அகற்றக் கோரி தொடர்ந்து அரசிற்கு கோரிக்கை வைத்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம். கடந்த மார்ச் 6-ஆம் தேதி அரசு வெளியிடப்பட்ட செய்தி அறிக்கையில், இந்த தடுப்பணையின் ஒன்றரை அடி சுவரை மட்டும் இடிக்க உத்தரவிட்டுள்ளனர். இது வெறும் கண்துடைப்பு மட்டும்தான்.
இந்த தடுப்பணையால், மூன்று மாவட்ட விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த குடகனாற்றின் தண்ணீர் ஒழுங்காக சென்றால் சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாய நிலங்கள் பயன்பெறும். ஆனால், இந்த தடுப்பணையால் இவை அனைத்தும் தற்போது தடைபட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக தமிழ்நாடு அரசு தலையிட்டு இந்த தடுப்பணையை முழுமையாக நீக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.