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"15 நாட்கள் ஆகியும் முன்னேற்றமும் இல்லை" - மாணவன் தமிழ்ச்செல்வன் மரணத்தை கொலை வழக்காக மாற்றக் கோரி போராட்டம்

போராட்டத்தின் போது தமிழ்ச்செல்வன் மரணத்திற்கான நீதி வேண்டும் என வலியுறுத்தியும், மதுரை மாநகர காவல்துறையை விமர்சித்தும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்ச்செல்வன் நீதிக்கான கூட்டியக்கம்
உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்ச்செல்வன் நீதிக்கான கூட்டியக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 1:40 PM IST

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மதுரை: பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவன் தமிழ்ச்செல்வன் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் உயிரிழந்த வழக்கை கொலை வழக்காக பதிவு செய்ய வலியுறுத்தியும், சிபிசிஐடி-க்கு மாற்ற வலியுறுத்தியும் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பாக இன்று உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்றது.

மதுரை மாவட்டம் ஆனையூர் அருகே கூடல்புதூர் வானவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் 11-ம் வகுப்பு மாணவன் தமிழ்ச்செல்வன். கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு இவரது உடல் முட்புதர் குட்டை ஒன்றில் இருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டது. இதனை சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் பள்ளி மாணவன் தமிழ்ச்செல்வன் மரணத்தை கொலை வழக்காக மாற்ற வேண்டும், விசாரணை அதிகாரியை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும், விசாரணையை துரிதப்படுத்தி குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் எனக் கோரி தமிழ்ச்செல்வன் நீதிக்கான கூட்டியக்கம் சார்பில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடைபெற்று வந்தன.

இந்த சூழலில், இன்று (செப். 21) மதுரை K.புதூர் பேருந்து நிலையம் அருகே தமிழ்ச்செல்வன் நீதிக்கான கூட்டு இயக்கம் சார்பாக உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்றது. பல்வேறு அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் உட்பட 50-க்கும் மேற்பட்டோர் இதில் கலந்து கொண்டனர். அப்போது தமிழ்ச்செல்வன் மரணத்திற்கான நீதி வேண்டும் என வலியுறுத்தியும், மதுரை மாநகர காவல்துறையை விமர்சித்தும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

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தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்ச்செல்வன் நீதிக்கான கூட்டியக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வழக்கறிஞர் ராஜா, “11 ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவன் தமிழ்ச்செல்வன் சந்தேக மரண வழக்கில் இதுவரை 15 நாட்கள் கடந்தும் இதில் எந்தவித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. தமிழ்ச்செல்வன் நீதிக்கான கூட்டு இயக்கமும், மாணவன் தமிழ்ச்செல்வன் இறந்த விவகாரத்தில் நீதி கேட்டு தொடர்ந்து போராடி வருகிறது.

இந்த வழக்கை கொலை வழக்காக பதிவு செய்ய தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம். அதேபோன்று வழக்கை மாற்றி சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி வருகிறோம்.

மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை காலம் தாழ்த்தாமல் விரைந்து கைது செய்ய வேண்டும். மதுரை மாநகர காவல்துறையின் தமிழக அரசும் தொடர்ச்சியாக இதில் மெத்தனம் காட்டுகின்றன. இதனை கூட்டியக்கம் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது” என்றார்.

TAGGED:

தமிழ்ச்செல்வன் மரணம்
மதுரை
MADURAI
PROTEST
TAMILSELVAN DEATH CASE

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