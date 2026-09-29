4-ஆவது நாளாக தொடரும் மேகமலை வருசநாடு மக்கள் போராட்டம்: 1,000-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அடைப்பு
மலைகிராம மக்களை வெளியேற்றுவது தொடர்பான வழக்கு இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.
Published : September 29, 2026 at 10:25 AM IST
தேனி: வருசநாடு மலை கிராம மக்களை வெளியேற்றுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நான்காவது நாளாக மலை கிராம மக்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட கடமலைக்குண்டு பேருந்து நிலைய பகுதியில் கடந்த செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் வருசநாடு மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார மலைக்கிராம பொதுமக்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தை காரணம் காட்டி தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள 98 மலை கிராம மக்களை வனத்துறை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்த போராட்டம் நடைபெறுகிறது.
மேலும், இந்த விசயத்தில் தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும், இன்று (செப்டம்பர் 29) உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக வரவிருக்கும் விசாரணையின் முடிவுகள் மலை கிராம மக்களுக்கு ஆதரவாக வரவேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் தொடர்ந்து நான்கு நாட்களாக இந்த காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கடமலைகுண்டு வருசநாடு, மயிலாடும்பாறை உள்ளிட்ட நகர் பகுதிகளிலும், மேலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராமப்புறங்களிலும் உள்ள டீக்கடை, ஹோட்டல், மளிகை கடை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான கடைகளை அடைத்து வணிகர் சங்கம், ஹோட்டல் சங்கம் ஆகியவற்றை சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இன்று நடைபெறும் வருசநாடு மலை கிராம மக்களின் காத்திருப்பு போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேகமலை ஆக்கிரமிப்பு விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மலை கிராம மக்களும் ஆர்வாக உள்ளனர். இப்போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக திமுக, அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சியினரும் பல்வேறு அமைப்பினரும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்து தங்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், தவறான தகவல்களை அளித்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், தலைமுறை தலைமுறையாக வாழும் தங்களுக்கு 2006 வன உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பட்டா வழங்கிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.