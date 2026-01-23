ETV Bharat / state

விடாது மழையிலும் தொடரும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம்

கனமழை பெய்த போதிலும், தங்களின் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தொடர்ந்து இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம்
இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 23, 2026 at 2:51 PM IST

சென்னை: 'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்' என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அரசு பள்ளி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் விடாது மழையிலும் போராட்டம் நடத்தினர். அவர்களின் போராட்டம் இன்றுடன் 29-வது நாளை எட்டியுள்ளது.

சம வேலைக்கு சம ஊதியம் கேட்டு இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைக்கு செவிசாய்த்து, அவர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பலன்கள் அடங்கிய புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிவித்தது. ஆனால், இடைநிலை ஆசிரியர்களின் போராட்டத்துக்கு அரசு இன்னும் செவிசாய்க்கவில்லை.

எனினும், தங்களின் நம்பிக்கையை விடாமல் அவர்கள் கடந்த டிசம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி முதலாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களின் போராட்டம் இன்றுடன் 29 வது நாளை எட்டியது. சென்னை கோட்டை ரயில் நிலையம் அருகே இடைநிலை ஆசிரியர்கள் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது, திடீரென மழை கொட்டியது. ஆனால், மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் அவர்கள் போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர். இந்த போராட்டம் காரணமாக கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு தமிழக அரசு பள்ளிகளில் 20 ஆயிரம் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். எனினும், அவர்களுக்கு குறைவான ஊதியமே நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதனால் அவர்கள் அதிருப்தி அடைந்த நிலையில், சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்கப்படும் என்ற வாக்குறுதியை கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது திமுக வழங்கியது. ஆனால், நான்கரை ஆண்டுகளாகியும் அந்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படவில்லை.

இதனிடையே, பொங்கல் பண்டிகையின் போது பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், பள்ளிக்கல்வித்துறை அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சந்திரமோகன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். ஆனால், அதிலும் எந்தவிதமான முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை.

இந்நிலையில், 'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்' வழங்க வலியுறுத்தி சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆசிரியைகள் தங்களின் குழந்தைகளுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

