சென்னையில் தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவமனை பணியாளர்கள் கைது
அடுத்தக் கட்ட நடவடிக்கையாக தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபடப்போவதாக உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தின் மாநில தலைவர் பாரதி தெரிவித்தார்.
Published : October 12, 2026 at 3:25 PM IST
சென்னை: சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் மைதானத்திற்கு அருகே, பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாராத நிலையங்களில் பணியாற்றும் பணியாளர்கள், அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் என 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர், சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர்.
|இதையும் படிங்க.. கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் ரூ. 1.80 லட்சம் கோடி கடன் கொடுக்க இலக்கு - இனி வாரந்தோறும் சிறப்பு முகாம்!
அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் மருத்துவ பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். மாதத்திற்கு ஒரு நாள் ஊதியத்துடன் கூடிய தற்செயல் விடுப்பு வழங்க வேண்டும். அனைத்து அரசு பொது விடுமுறை நாட்களிலும் அரசு பணியாளர்களுக்கு விடுமுறை வழங்க வேண்டும். பணி மாறுதல் கலந்தாய்வு செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
அரசு மருத்துவமனைகளில் சுமார் 13 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணிபுரியும் பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யாமல் காலம் தாழ்த்துவதாக கூறி ஏராளமான மருத்துவப் பணியாளர்கள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினர். மேலும், தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிரான வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி சாலைகளில் அமர்ந்து அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர்களின் போராட்டத்திற்கு காவல் துறையினர் அனுமதி வழங்காத நிலையில், போராட்டத்தை முன்னெடுத்தவர்களிடம் காவல்துறையினர் கலைந்து போக சொல்லி அறிவுறுத்தினர். இருப்பினும் தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்ய முயன்றனர்.
கைது நடவடிக்கையின்போது போராட்டக்காரர்களுக்கும் காவல் துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இருப்பினும் சாலைகளில் அமர்ந்து போராடிய போராட்டக்காரர்களை காவல் துறையினர் வலுக்கட்டாயமாக பேருந்துகளில் அப்புறப்படுத்தினார். மேலும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்து, எழும்பூரில் உள்ள சமுதாயநலக் கூடத்தில் அடைத்து வைத்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, காவல் துறையினரின் கைது நடவடிக்கையைக் கண்டித்து, தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக தங்களின் போராட்டம் தொடரும் என்றும், அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி உண்ணாநிலை போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாகவும் உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்தின் மாநில தலைவர் பாரதி தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க.. அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்யக்கோரிய மனு தள்ளுபடி
மருத்துவமனை பணியாளர்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்ததன் காரணமாக 300-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டு, தடுப்புகள் அமைத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை: இந்நிலையில், மருத்துவ பணியாளர்களுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த இருப்பதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "மருத்துவ பணியாளர்களுடன் கடந்த வாரம் தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடனும், முதலமைச்சருடனும் கலந்துப் பேசி அறிவிப்பதாக கூறினோம். அதற்குள் போராட்டம் நடத்துகின்றனர். இது எந்த வகையில் நியாயம்? பேச்சுவார்த்தை முடிந்த ஐந்து நாட்களில் போராட்டம் நடத்த வேண்டியத் தேவையில்லை. மீண்டும் அவர்களை அழைத்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட உள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.
சட்டபேரவையில் அறிவித்த 7 செவிலியர் கல்லூரி விரைவில் தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
கொளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ்.பாபு நலமுடன் இரு்கிறார் என்றும், அவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.