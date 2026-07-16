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குட்கா வழக்கில் கைதான விசாரணை கைதி உயிரிழந்த விவகாரம்: காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட உறவினர்கள்

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சேலையூர் காவல் நிலையத்திற்கு 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

சேலையூர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட காட்சி
சேலையூர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 2:06 PM IST

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சென்னை: குட்கா வழக்கில் கைதான பாலாஜி என்ற விசாரணை கைதி உயிரிழந்த விவகாரத்தில், அவரது உறவினர்கள் சேலையூர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னையை அடுத்த சேலையூர் ஜானகிராமன் தெருவை சேர்ந்தவர் பாலாஜி (44). இவர் அதே பகுதியில் பெட்டிக்கடை நடத்தி வந்தார். இந்நிலையில், பாலாஜி அவரது கடையில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா போன்ற போதைப்பொருட்களை பதுக்கி வைத்து, விற்பனை செய்ததாக சேலையூர் காவல் நிலைய போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

அதன்பேரில், கடந்த 12 ஆம் தேதி சேலையூர் போலீசார் பாலாஜியின் கடைக்கு சென்று சோதனை நடத்தினர். அதில், குட்கா உள்ளிட்ட தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருள்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர். பின்னர், பாலாஜியை கைது செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

அதே வழக்கில் ராமநாதன் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார். இவர்களிடமிருந்து மொத்தம் 506 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்ததாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து ராமநாதனும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

சேலையூர் காவல் நிலையத்தில் குவிக்கப்பட்டுள்ள போலீசார்
சேலையூர் காவல் நிலையத்தில் குவிக்கப்பட்டுள்ள போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், சிறையிலிருந்த பாலாஜிக்கு நேற்று (ஜூலை 15) காலை 7.45 மணியளவில் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதனால், அவரை உடனடியாக சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில், அவர் ஏற்கனவே மாரடைப்பால் உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் என போலீசார் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

ஆனால், பாலாஜி சிறைக் காவலர்கள் தாக்கியதாலேயே உயிரிழந்ததாக அவரது உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர். மேலும், பாலாஜி மீது பொய் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, உடலை வாங்க மறுத்து வந்தனர்.

மேலும், இந்த விவகாரத்தில் உண்மையான காரணம் தெரியும் வரை போராட்டத்தை கைவிடமாட்டோம் என்று பாலாஜியின் உறவினர்கள் 200-க்கும் மேற்பட்டோர் தாம்பரம் அருகே உள்ள சேலையூர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

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போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் தாம்பரம் காவல் உதவி ஆணையர் நெல்சன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இருப்பினும் அவர்களின் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டாததால், அவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், அப்பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவியது.

இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சேலையூர் காவல் நிலையத்திற்கு 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். இதன் காரணமாக தாம்பரம் வேளச்சேரி பிரதான சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

TAGGED:

குட்கா வழக்கு கைதி மரணம்
புழல் சிறையில் கைதி உயிரிழப்பு
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