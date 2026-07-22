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டெல்லியில் பற்றிய நெருப்பு: தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ள நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம்

மாணவி அனிதா தற்கொலைக்கு பிறகு தமிழகம் முழுவதும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் வெடித்தன. அதன் பிறகு, இப்போது மீண்டும் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டக் களமாக தமிழகம் மாறியுள்ளது.

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சென்னையில் மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டம்
நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சென்னையில் மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 8:22 PM IST

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சென்னை: நீட் தேர்வை முழுமையாக ரத்து செய்யக் கோரி தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு, சிபிஎஸ்இ தேர்வு மதிப்பீட்டில் குளறுபடி உள்ளிட்ட விவகாரங்களை முன்வைத்து டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் (சிஜேபி) கடந்த ஒரு மாதமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதே அவர்களின் பிரதான கோரிக்கையாக இருந்தது. எனினும், அரசு அதற்கு செவிசாய்க்கவில்லை.

இதனிடையே, கடந்த 20-ம் தேதி, நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி சென்ற சிஜேபி கட்சியினரையும், அவர்களுக்கு ஆதரவாக வந்த இளைஞர்களையும் போலீசார் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர். இதில் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் படுகாயமடைந்து, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, டெல்லியில் சிஜேபி கட்சியினர் தங்கள் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். மேலும், அவர்களுக்கு ஆதரவாக ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.

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இந்நிலையில், டெல்லி மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு, கேரளம், கர்நாடகா, உத்தரப்பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களிலும் நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம் வெடித்துள்ளது.

தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சென்னை, மதுரை, வேலூர், திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் நீட் எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் வலுவடைந்து வருகின்றன.

குறிப்பாக, நீட் தேர்வை எதிர்த்து வழக்கு தொடர்ந்த அரியலூரை சேர்ந்த மாணவி அனிதா, 2017-இல் தற்கொலை செய்து கொண்டபோது தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. இந்தியாவிலேயே நீட் தேர்வை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்திய முதல் மாநிலமாக தமிழகம் விளங்கியது. அதன் பிறகு, இப்போது மீண்டும் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டக்களமாக தமிழகம் மாறியுள்ளது.

விடிய விடிய போராட்டம்

நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக் கோரி சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர்களும், கல்லூரி மாணவர்களும் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இவர்களுக்கு ஆதரவாக இந்திய மாணவர் சங்கம் (எஸ்எஃப்ஐ) உள்ளிட்ட மாணவர் அமைப்புகளும் போராட்டக் களத்தில் இறங்கியுள்ளன.

அதேபோல, சென்னை மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை பல்கலைக்கழகம், தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகத்தின் வளாகத்திலும் நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

இதை தவிர, சென்னை மாநிலக் கல்லூரி மாணவர்களும், புதுக்கல்லூரி மாணவர்களும், எழும்பூரில் இந்திய மாணவர் சங்கத்தினரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

பல இடங்களில் அனுமதி இல்லாமல் போராட்டம் நடத்தியதாக மாணவர்களை காவல்துறையினர் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்து வருகின்றனர்.

'அறவழியில் போராட வேண்டும்' - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், " நீட் தேர்வு தொடர்பாக மாணவர்கள் அறவழியில் போராடினால் ஆதரிப்போம்.நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்பதே தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு. நீட் தேர்வு ஒழிப்பே நிரந்தர தீர்வு என்பதுதான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசியல் நிலைப்பாடு. டெல்லியில் ஜனநாயக முறையில் போராட்டம் நடைபெறுகிறது.

மாணவர்களின் போராட்டத்துக்கு மத்திய அரசு மதிப்பளிக்க வேண்டும்.சாலை என்பது போராடுவதற்கான இடம் அல்ல. நீட் தேர்வை ஒழிக்க வேண்டும். கல்வி மாநில பட்டியலுக்கு வர வேண்டும்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் கைது நடவடிக்கையை கண்டிக்கிறோம்.தமிழகத்தில் நடக்கும் போராட்டங்கள், காவல்துறை அனுமதி பெற்று நடைபெற வேண்டும்.

மக்களுக்கு இடையூறு செய்வதாக போராட்டம் இருக்கக் கூடாது. போராடுவதற்கான உரிமை எல்லோருக்கும் இருக்கிறது" என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

நீட் போராட்டம்
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