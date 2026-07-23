நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம் தீவிரம்: இன்று இரவு முதல் தமிழகம் முழுவதும் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம் – AISF, DYFI அறிவிப்பு
தமிழகத்தில் கடந்த 9 ஆண்டுகளாக நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம். இந்த போராட்டத்தில் மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் என அனைவரும் பங்கேற்று, வருங்கால தலைமுறையை காப்பாற்ற ஒன்றிணைய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : July 23, 2026 at 10:20 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வை எதிர்த்து இன்று இரவு முதல் தமிழகம் முழுவதும் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்த இருப்பதாக ஏஐஎஸ்எஃப் (AISF) மற்றும் டிஒய்எஃப்ஐ (DYFI) அறிவித்துள்ளது.
சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பத்திரிக்கையாளர் மன்றத்தில் இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் (AISF) மாநிலச் செயலாளர் சம்சீர் அகமது மற்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் (DYFI) மாநிலச் செயலாளர் எஸ். கார்த்திக் ஆகியோர் கூட்டாக இன்று (ஜூலை 23) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய அவர்கள், "டெல்லியில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மாணவர்கள் அமைதியான முறையில் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், அவர்கள் மீது காவல்துறை தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. மாணவர்கள் முழுமையாக அறவழியில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். மாணவர்களின் இந்த போராட்டத்திற்கு பல்வேறு அமைப்புகள் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றன.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு தார்மீக பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும். நீட் தொடர்பான பிரச்சினைகளால் உயிரிழந்த மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 1 கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். மேலும், நீட் தேர்வு முறையை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும். இன்று இரவு முதல் தமிழகம் முழுவதும் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும்" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, "சென்னையில் போராட்டம் நடத்தும் விதமாக காவல்துறையிடம் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதற்கு இதுவரை எந்த பதிலும் வரவில்லை. போராட்டத்திற்கு இடையூறு இல்லாமல் காவல்துறை உரிய இடத்தை ஒதுக்கி, பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் அமைதியான முறையில் போராடும் உரிமையை வழங்கியுள்ளது.
தமிழகத்தில் நீட் எதிர்ப்பு போராட்டங்களில் மாணவர்களைத் தொடர்ந்து கைது செய்வதுடன், அளவுக்கு மீறிய பலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெயர், அடையாளப் பேட்ஜ் அணியாமல் காவல்துறையினர் கைது நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான செயல். டெல்லி போராட்டத்தில் இந்திய மாணவர்கள் சங்கமும் பங்கேற்று வருகிறது.
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போராட்டக்காரர்கள் மீது தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. நாளை நாடு முழுவதும் கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர். 'விழித்திருப்போம் தேசத்தை விழித்திடச் செய்வோம்' என்ற முழக்கத்துடன் இன்று இரவு முதல் நாடு முழுவதும் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெறும்.
தமிழகத்தில் கடந்த 9 ஆண்டுகளாக நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம். இந்த போராட்டத்தில் மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரும் பங்கேற்று, வருங்கால தலைமுறையை நீட் தேர்வில் இருந்து காப்பாற்ற ஒன்றிணைய வேண்டும்" என தெரிவித்தனர்.