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சாத்தங்குடி சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு காவல்துறை உரிய பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் - பாமக வலியுறுத்தல்

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகத்திற்கு பாமகவின் மாநில பொதுச் செயலாளர் வடிவேல் ராவணன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

பாமக பொதுச்செயலாளர் வடிவேல் ராவணன்
பாமக பொதுச்செயலாளர் வடிவேல் ராவணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 10:54 PM IST

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மயிலாடுதுறை: சாத்தங்குடியில் காதலர்கள் விபரீத முடிவு எடுத்து உயிரிழந்த விவகாரத்தில் சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு காவல்துறை உரிய பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று பாமக பொதுச் செயலாளர் வடிவேல் ராவணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம், தரங்கம்பாடி தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட ஒரு கிராமத்தில் கடந்த ஜூன் 30-ஆம் தேதி காதலர்களான 17 வயது சிறுமி, அவரது காதலன் தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்நிலையில் சிறுமியின் குடும்பத்தினரை பாமக மாநில பொதுச்செயலாளர் வடிவேல் ராவணன், மாநில பொருளாளர் திலகபாமா, ஜெயங்கொண்டம் எம்எல்ஏ வைத்தி, உழவர் பேரியக்க மாநிலத் தலைவர் ஆலயமணி, மாவட்டச் செயலாளர் சித்தமல்லி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினர். பின்னர் சிறுமியின் தாயார் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் மயிலாடுதுறை காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் சென்று எஸ்பி சினேகபிரியாவை சந்தித்து மனு அளித்தனர்.

செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த பாமகவின் மாநில பொதுச்செயலாளர் வடிவேல் ராவணன், "பள்ளிப் படிப்பை முடித்த சிறுமியைக் கட்டாயப்படுத்தி காதலித்த இளைஞர் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், உயிரிழப்பு சம்பவம் குறித்து ஆய்வு செய்யாமல் சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு எதிராக ஆணவக்கொலை என்று கூறுகிறார். தற்கொலை செய்துக் கொண்டதாக மருத்துவச் சான்றுகள் கூறுகின்றன. இன்னும் சில கட்சித் தலைவர்கள் போகின்றப் போக்கில் ஆணவக்கொலை என்று அறிவிக்கின்றனர்.

உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து உண்மையை ஆய்வுச் செய்யாமல் சில அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தெரிவித்த கருத்தால் தமிழ்நாட்டில் சமூக பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும். சாத்தங்குடியில் மிக மோசமான நிலையில் உயிரிழந்த சிறுமியின் தந்தை சிறையில் இருக்கிறார். சாத்தங்குடி சம்பவத்தில் முறையான காவல் விசாரணை நடக்க வேண்டும். இருதரப்பில் தலா ஒருவர் இறந்திருக்கின்றனர். இளைஞரின் உறவினர்கள், பாமக கொடிப் பறக்கிறது என்ற காரணத்திற்காக சிறுமியின் உறவினர், வீட்டை சூறையாடி பல லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்களைச் சேதப்படுத்தியுள்ளார்.

கடுமையான தாக்குதல் நடத்தியவர்களின் வீடியோவை காவல்துறையிடம் கொடுத்துள்ளோம். இதில் தாக்குதல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட உண்மையான நபர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உயிரிழந்த சிறுமியின் குடும்பத்தினர் ஊரை விட்டு வெளியில் தங்கியுள்ளனர். அவர்கள் சாத்தங்குடியில் வசிக்க காவல்துறை உரிய பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். குற்றவாளிகள் யார் யார் என்பது குறித்த வீடியோ பதிவை காவல்துறையிடம் அளித்துள்ளோம்.

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சில அரசியல் தலைவர்கள் சுய நலத்திற்காக அரசியல் ஆக்கப் பார்க்கிறார்கள். தற்கொலை சம்பவம் என்று மருத்துவச் சான்று வந்துள்ள நிலையில் உடனடியாக ஆணவக்கொலை என்று பரப்பியவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பாமக திரண்டு எழுந்தால் எதிர்க்க ஒரு தலைவரும் கிடையாது, கொள்கை, கோட்பாடு இல்லாதவர்களால் தாக்குப் பிடிக்க முடியாது.

சமூக நல்லிணக்கத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டுமென்ற நோக்கில் நாங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். தாக்குதல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட உண்மையான நபர்கள் மீது காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று நம்புகிறோம்" என்றார்.

TAGGED:

பாமக பொதுச்செயலாளர் வடிவேல் ராவணன்
சாத்தங்குடி சிறுமி
MAYILADUTHURAI DISTRICT
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