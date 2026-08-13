சொத்து வரி உயர்வு உடனடியாக நிறுத்தி வைப்பு: சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி
திருத்திய மதிப்பீடு தொடர்பாக, பொதுமக்கள் எழுப்பிய கோரிக்கைகள் கவனமாக ஆய்வு செய்த பிறகு, வரி மாற்றியமைப்பை உடனடியாக நிறுத்தி வைக்க பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 11:05 PM IST
சென்னை: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், அது உடனடியாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் டாக்டர் ஜி.எஸ்.சமீரன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில், குறைவான மதிப்பீடு (Under Assessed)செய்யப்பட்டதாகக் கண்டறியப்பட்ட சில சொத்துகளுக்கான சொத்துவரி மதிப்பீட்டை மாற்றியமைக்கும் நடவடிக்கையை மாநகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொண்டிருந்தது.
|இதையும் படிங்க.. விசிட் மலேசியா 2026' சுற்றுலாத் திட்டம் அடுத்த ஆண்டு வரை நீட்டிப்பு
இந்த வரி மாற்றியமைப்பு குறித்து மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு வலியுறுத்தி, கடந்த சில நாட்களாகப் பொதுமக்களிடமிருந்து பல கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டன.
இந்த திருத்திய மதிப்பீடு தொடர்பாக, பொதுமக்கள் எழுப்பிய கோரிக்கைகள் கவனமாக ஆய்வு செய்த பிறகு, வரி மாற்றியமைப்பை உடனடியாகத் நிறுத்தி வைக்க பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது.
இதன்படி, வரித்தொகையானது மாற்றி அமைக்கப்படுவதற்கு முன்பு நடைமுறையில் இருந்த அளவிற்கே மீண்டும் மாற்றப்படும். மாற்றியமைக்கப்பட்ட வரித்தொகையை ஏற்கனவே செலுத்தியவர்களுக்கு, அந்தத்தொகை அடுத்தடுத்த அரையாண்டுகளுக்கான முன்பண வரியாக ஈடு செய்யப்படும்" என்று அந்த செய்திக் குறிப்பில் சென்னை மாநகராட்சிஆணையர் டாக்டர் ஜி.எஸ்.சமீரன் தெரிவித்துள்ளார்.