நாட்டில் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் முறையான மருத்துவ வசதி: சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல்
மருத்துவர்களாகவும், செவிலியர்களாகவும் பணியாற்றும் பாக்கியத்தை ஒரு சிலருக்கே கடவுள் கொடுப்பதாக துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 22, 2026 at 7:42 PM IST
கோவை: நாட்டில் உள்ள அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் முறையான மருத்துவ வசதி கிடைக்க வேண்டும் என துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கோவை அவினாசி சாலையில் உள்ள ஜி.கே.என்.எம் அறக்கட்டளை சார்பில் செவிலியர் கல்லூரியின் துவக்க விழா நடைபெற்றது. தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் தலைமையில் இந்த விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் பங்கேற்ற துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், புதிய செவிலியர் கல்லூரியை தொடங்கி வைத்து மாணவர் மத்தியில் பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "மனித சமுதாயம் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்வதற்கு கல்வியும், மருத்துவமும் அவசியமாகும். அதற்காக பாடுபடும் நல்லவர்களோடு நாம் நிற்பது தான் பெருமை. தன்னலம் கருதாது சமுதாயத்தின் நலனுக்காக வாழ்பவர்களே அறவோர் எனப்படும் நல்லவர்கள் ஆவார்கள். தமிழ் இலக்கியங்கள் மருத்துவதுறையில் பணிபுரியும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்களை அறவோர் என்றே குறிப்பிடுகின்றன. நல்ல மருத்துவர்களை உருவாக்குவதோடு, ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் மருத்துவக்கல்லூரிகளை துவக்க வேண்டும். அதில் சேவை மனப்பான்மை உள்ள மருத்துவர்களை உருவாக்க வேண்டும்.
எந்த ஒரு செயலையும் விமர்சிப்பது மிக சுலபம், ஆனால் நல்லவர்களை உருவாக்குவது. நல்ல தலைவர்களை உருவாக்குவது, அதன் மூலம் ஏழை எளிய மக்களை உயர்த்துவது என்பது எளிதான காரியம் இல்லை.
உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள மிகப்பெரிய மருத்துவமனைகளில் நம் நாட்டைச் சேர்ந்த செவிலியர்கள் பணியில் உள்ளனர்.
மருத்துவர்களாகவும், செவிலியர்களாகவும் பணியாற்றும் பாக்கியத்தை ஒரு சிலருக்கே கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார். புதிதாக நர்சிங் படிப்பை படிப்பவர்கள் இதையெல்லாம் மனதில் வைத்து சேவையின் மகத்துவத்தை உணர்ந்து, தன்னம்பிக்கையும், இரக்க குணமும், மன உறுதியும் கொண்டு இப்பணியை செய்ய வேண்டும்.
சுகாதாரத்துறையில் பாரதம் மிகப்பெரிய புரட்சிகரமான மாற்றங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது. இது மக்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பிரதமரின் ஆயுஸ்மான் பாரத் திட்டம் உலகளவில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. வயதானவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை கிடைப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மக்கள் மருந்தகங்கள் விலை குறைவான மருந்துகளை அளிக்கின்றன. அதில் ஏழை எளிய மக்கள் மிகப்பெரிய பலனை அடைந்துள்ளனர்.
நம் நாட்டில் வனப்பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்களவில் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு உள்ள ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, ரத்தசோகையை பாதிப்புகளை களைய மத்திய அரசு பல முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. நாட்டில் உள்ள அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் மருத்துவ வசதி கிடைக்க வேண்டும். அதற்காகத் தான் மருத்துவ கல்லூரிகளும், நர்சிங் கல்லூரிகளும் அதிகம் துவக்கப்படுகிறது.
உடல் உறுப்பு தானம் குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பு பெற்றுள்ளது. 2047இல் பாரதம் வளர்ந்த தேசமாக, உலகிற்கு வழிகாட்டும் தேசமாக மாற வேண்டும் என்றால், நாம் சுகாதாரத்துறையில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டும். அதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய, மாநில அரசுகள் எடுத்து வருகின்றன. அதற்கு தனியாரின் பங்களிப்பும் அவசியம்" எனத் தெரிவித்தார்.