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கறைப்படியாத அரசு அதிகாரிகளுக்கு மட்டும் பதவி உயர்வு- உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

அரசுப் பணியாளர் என்பதற்காக கட்டாயம் பதவி உயர்வு வழங்கியே ஆக வேண்டும் எனக் கேட்க முடியாது என்று நீதிபதிகள் தீர்ப்பில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 11:03 PM IST

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சென்னை: அரசுத் துறைகளில் கறைப்படியாத அரசு அதிகாரிகளுக்கு மட்டும் பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் பதிவுத்துறையில் கூடுதல் ஐ.ஜி.யாக பதவி உயர்வு வழங்குவதற்கான பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், இந்த பட்டியலில் இடம் பெற்றிருந்த டி.ஐ.ஜி. ஆனந்த்துக்கு எதிராக ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தது. இதையடுத்து, அவருக்கு எதிராகத் துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதால் பதவி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை.

இதை எதிர்த்து டி.ஐ.ஜி. ஆனந்த் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, துறை ரீதியிலான நடவடிக்கைக்கு முன்பே தயாரிக்கப்பட்ட பதவி உயர்வு பட்டியலில் பெயர் இடம் பெற்றிருந்ததால், அரசுப் பணியாளர்கள் விதி 7-ன் படி அதை நிறுத்த முடியாது என தெரிவித்து ஆனந்த்துக்கு பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் எனக்கூறி உத்தரவிட்டார்.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, தமிழ்நாடு அரசுத் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கை இன்று (ஜூலை 16) விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம் மற்றும் என்.செந்தில்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, "பதவி உயர்வுக்காக 2022- ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட பட்டியலில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது என்பதற்காக, பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என உரிமைக்கோர முடியாது" எனக்கூறி, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.

மேலும், "அரசுப் பணியாளர் என்பதற்காக கட்டாயம் பதவி உயர்வு வழங்கியே ஆக வேண்டும் எனக் கேட்க முடியாது. பதவி உயர்வுக்கான பரிசீலனை என்பது அரசு ஊழியர்களுக்கான அடிப்படை உரிமையாகும். தகுதியான நபர்களின் பெயர்கள் பரிசீலனை செய்து பதவி உயர்வு வழங்கப்பட வேண்டும். பரிசீலனையில் இருப்பதால் மட்டுமே பதவி உயர்வை உரிமையாகக் கேட்க முடியாது" என்ற பதவி உயர்வு விதிகளை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள், "கறைப்படியாத அதிகாரிகளுக்கு மட்டுமே பதவி உயர்வு வழங்கப்பட வேண்டும். குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளானவர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க முடியாது" என்று தீர்ப்பில் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

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TAGGED:

கறைப்படியாத அரசு அதிகாரிகள்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
TN GOVT EMPLOYEES
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