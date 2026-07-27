தொடர் மின்வெட்டு: செவிலிமேடு பகுதியில் சாலையில் இறங்கி போராடிய மக்கள்
உடனடியாக மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததால் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின்னர் சாலை மறியல் கைவிடப்பட்டது.
Published : July 27, 2026 at 5:28 PM IST
காஞ்சிபுரம்: தொடர் மின்வெட்டு ஏற்படுவதாகக் கூறி செவிலிமேடு பகுதியில் மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேஸார போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் நகர் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 25) இரவு சுமார் 7 மணி அளவில் திடீரென மின்வெட்டு ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர், மின்சாரம் வருவதும் போவதுமாக இருந்துள்ளது. இந்த நிலையில், நேற்றிரவும் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டுள்ளது. சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக செவிலிமேடு உள்ளிட்ட பகுதியில் மின்சாரத் தடை ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆகையால், மின்வெட்டு குறித்து செவிலிமேடு பகுதி மக்கள் மின்வாரிய அலுவலகத்தை தொடர்புக் கொண்டு புகார் கொடுத்துள்ளனர். ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என தெரிகிறது. இதனால், சீற்றமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்டோர் செவிலிமேடு பிரதான சாலையில் அமர்ந்து திடீரென சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
"அடிக்கடி மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது. இதனால் குழந்தைகள், முதியவர்கள் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். மின்வாரியம் உடனடியாக தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க வேண்டும்" என மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் கோஷமிட்டனர். இதனால் செவிலிமேடு சாலையில் போக்குவரத்து முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் நகருக்குள் செல்வதற்கான முக்கிய சாலை இது என்பதால், ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே போக்குவரத்து நெரிசல் ஒரு கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு நீளும் அளவிற்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிக்கு ஆளாகினர். குறிப்பாக, இருசக்கர வாகனங்கள், கார்கள், பேருந்துகள் என அனைத்து வாகனங்களும் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நிற்க நேரிட்டது.
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இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த காஞ்சிபுரம் காவல் துறையினர் மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். தொடர்ந்து, உடனடியாக மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின்னர் மறியல் கைவிடப்பட்டது. இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் சுமார் 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. தொடர் மின்வெட்டை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கடந்த சில நாட்களாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ந்து மின்தடை ஏற்பட்டு, ஆங்காங்கே பொதுமக்கள் மின்வாரியத்தை முற்றுகையிட்டு சாலை மறியலில் ஈடுபடும் சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன. இந்த சூழலில் தான் காஞ்சிபுரம் நகர் பகுதியில் தொடர்ச்சியாக மின்வெட்டு ஏற்படுவதாகக் கூறி மக்கள் போராட்டம் செய்துள்ளனர்.