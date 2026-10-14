உப்பூர் அனல் மின் நிலையத்தை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர திட்ட அறிக்கை தயார் - அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு ஏற்பாடாமல் தடுக்கவே வெளிச்சந்தையில் இருந்து மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய முடிவெடுக்கப்பட்டது. இதனால் நாள்தோறும் ரூ.5 கோடி முதல் ரூ.7 கோடி வரை செலவாகும் என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறினார்.
Published : October 14, 2026 at 5:09 PM IST
சென்னை: அனல் மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்க விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், உப்பூர் அனல் மின் நிலையத்தை செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டு வருவதற்கான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.
சென்னை தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார், “தமிழ்நாட்டில் மின்சாரத் தேவை திடீரென அதிகரித்துள்ளதால், மின்வெட்டு ஏற்படாமல் தடுக்க கூடுதல் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மின்சாரப் பற்றாக்குறை 3,500 மெகாவாட் அளவுக்கு இருந்தாலும், தேவைக்கு ஏற்ப வெளிச்சந்தையில் இருந்து 1,000 மெகாவாட் மின்சாரம் மட்டுமே கூடுதலாகக் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த அளவிலான கூடுதல் மின்சாரக் கொள்முதல் இந்த மாதத்திற்குப் போதுமானதாக இருக்கும்.
மாலை 6 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரையிலான 6 மணி நேரம் உச்சபட்ச மின்தேவை நிலவும் நேரம் என்பதால், அந்த நேரத்திற்காகவே கூடுதல் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது” என விளக்கம் அளித்தார்.
ரூ. 7 கோடி வரை செலவு
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ இதற்காக நாள்தோறும் ரூ.5 கோடி முதல் ரூ.7 கோடி வரை செலவாகும். தீபாவளி பண்டிகையின்போது ஓரிரு நாட்களுக்கு கூடுதலாக மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்படும். கிறிஸ்துமஸ் காலத்திலும் தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதல் மின்சாரம் வாங்கப்படும்.
தற்போது வெளிச்சந்தையில் எரிவாயு மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரம் மட்டுமே கொள்முதல் செய்வதற்குத் தயாராக இருக்கிறது. அனல் மின்சாரம் உள்ளிட்ட பிற வகை மின்சாரங்கள் தற்போது இருப்பில் இல்லை. எரிவாயு மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வதற்கான செலவே ஒரு யூனிட்டுக்கு ரூ. 30-க்கும் அதிகமாக இருக்கிறது.
அனைத்து மாநிலங்களும் எரிவாயு மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்து வருகிறது. மின்சாரக் கொள்முதலின்போது நிறுவனங்களுடன் நேரடியாக ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளாமல், பல்வேறு நிறுவனங்களை ஏலத்தில் பங்கேற்கச் செய்து மின்சாரம் வாங்கப்படுகிறது. மற்ற மாநிலங்களில் இல்லாத இந்த நடைமுறையை இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தமிழ்நாடு கையாண்டுள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
அது எரிவாயு மின்சாரம் அல்ல
ஆந்திரப் பிரதேசம் குறைந்த விலையில் மின்சாரம் வாங்கியதாக கூறப்படுவது குறித்துப் பேசிய அவர், ”அங்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்ட மின்சாரம் அனல் மின்சாரம். அது எரிவாயு மின்சாரம் அல்ல. இதன் காரணமாகவே ஆந்திரப் பிரதேசத்தால் குறைந்த விலையில் மின்சாரம் வாங்க முடிந்தது” என அவர் பதிலளித்தார்.
மேலும், “சூரிய மின்சக்தி மற்றும் காற்றாலை மின் உற்பத்தித் திட்டங்கள் தொடர்பாக விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும். மின்சாரக் கொள்முதலில் முறைகேடுகள் நடைபெறக்கூடாது என்பதற்காகவே புதிதாக அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. விரைவில் அனுமதி வழங்கப்படும்.
ஆண்டுதோறும் மின்சாரத் தேவை 7 முதல் 10 சதவீதம் வரை அதிகரிப்பது வழக்கம். ஆனால் தற்போது வெப்பநிலை அதிகரித்துள்ளதால் மின்சாரத் தேவை திடீரென 30 சதவீதம் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. மின்சார தேவை குறித்து மத்திய அரசு முறையாக மதிப்பிடவில்லை” என குற்றம்சாட்டினார்.
மின் உற்பத்தி 73 சதவீதம் அதிகரிப்பு
மின்சார உற்பத்தி குறைந்துள்ளதால் மத்திய தொகுப்பில் இருந்து கிடைக்கும் மின்சாரத்தின் அளவும் குறைந்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர், “சொந்த மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் முன்பு 50 சதவீதமாக இருந்த மின் உற்பத்தித் திறன், தற்போது 73 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் சொந்த மின் உற்பத்தித் திறன் 5,300 மெகாவாட் மட்டுமே இருந்தது. எஞ்சிய மின்சாரம் மத்திய தொகுப்பு உள்ளிட்ட பிற வழிகளில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.
அனல் மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தற்போது மின்சாரத் தேவை அதிகமாக இருப்பதால், மின் உற்பத்தியை நிறுத்தி விட்டு அனல் மின் நிலையங்களில் பராமரிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள முடியாத சூழல் இருக்கிறது.
உப்பூர் அனல் மின் நிலையத்தைச் செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆட்சியில் அந்தத் திட்டத்திற்காகச் செலவு செய்யப்பட்ட பின்னரும், தனிப்பட்ட காரணங்களால் திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டது.
உடன்குடி மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் உற்பத்தித் திறனையும் அதிகரிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது 600 மெகாவாட்டாக உள்ள உற்பத்தித் திறனை 800 மெகாவாட்டாக உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
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முறைகேடு என கூறுவது அரைவேக்காட்டுத்தனமானது
தொடர்ந்து முறைகேடு குற்றச்சாட்டு குறித்து பேசிய அவர், “மின்சாரக் கொள்முதலில் முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாகச் சிலர் கூறுவது அரைவேக்காட்டுத்தனமானது. முறைகேடுகள் நடைபெறாமல் இருப்பதற்காக பல்வேறு நிறுவனங்களை ஏல முறையில் பங்கேற்கச் செய்து மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக விமர்சித்த அவர், “எடப்பாடி பழனிசாமி துரோகம் செய்து கட்சியை அபகரிக்கப் பார்த்ததாக நான் கூறியதில் எந்தத் தவறும் இல்லை. கூவத்தூரில் கட்டுக்கட்டாகப் பணத்தை வைத்து எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சரானார். அதனால் தான் டிடிவி தினகரன் அவரைக் கல்லா பெட்டி சிங்காரம் என்று விமர்சித்தார்.
திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க முயன்று கட்சியை அடகு வைக்கப் பார்த்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. டெண்டர் முறையில் முதலமைச்சராகவும், பொதுச் செயலாளராகவும் ஆனவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்றும் விமர்சித்தார்.