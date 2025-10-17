எண்ணூரில் தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகள் 'படுதோல்வி' - அதிர்ச்சிகர தேர்ச்சி அறிக்கை!
அதிக கடமைகளைக் கொண்ட துறைகளான தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல், வனங்கள் மற்றும் காலநிலை மாற்றத் துறை முறையே 5% மற்றும் 16% மதிப்பெண்களைப் பெற்று குறைவாக செயல்பட்டுள்ளன.
Published : October 17, 2025 at 10:54 PM IST
சென்னை: அலையாத்தி "மறுசீரமைப்பு" என்ற பெயரில் சமூகப் பொது இடங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பயன்படுத்தப்படாத ஈரநிலங்கள் மேலும் அழிவுக்கு ஆளாகின்றன என்று தேர்ச்சி அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.
எண்ணூரில் தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்த தேர்ச்சி அறிக்கையை ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி டி. அரிபரந்தாமன், முனைவர் கல்பனா கருணாகரன் மற்றும் எண்ணூர் குடிமக்களான ஆர்.எல்.சீனிவாசன் மற்றும் ர. சுபாஷினி ஆகியோர் இன்று வெளியிட்டனர்.
அதில், அரசு தனது வாக்குறுதிகளை எவ்வாறு நிறைவேற்றத் தவறிவிட்டது? நீதிமன்ற உத்தரவுகளை எவ்வாறு புறக்கணித்துள்ளது? மற்றும் எண்ணூர் மக்களின் விருப்பங்களை எவ்வாறு கண்டுகொள்ளவில்லை? என்பதை விவரித்துள்ளது.
22 அரசு அமைப்புகளின் சட்ட மற்றும் கொள்கைக் கடமைகளுடன் இணங்குவதை மதிப்பிடும் இந்த அறிக்கையில், அரசு ஒட்டுமொத்தமாகவே 9% மதிப்பெண்ணை மட்டுமே அடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 40% தேர்ச்சி தரத்தை விட மிகக் குறைவு எனவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
அறிக்கை சொல்வதென்ன?
காற்றின் தரமும், மாசுபட்ட ஆற்று நீரும் முக்கிய பிரச்சினைகள்: முக்கிய மீன் பிடி தளங்களை உபயோகிக்க முடியாதளவுக்கு சட்டத்தை மீறி ஆற்றில் கொட்டப்பட்ட கட்டட கழிவுகளை அகற்றல் ஆகியவை கவனத்தில் கொள்ளப்படவில்லை. TNPCB-யின் நவம்பர் 2024 - ஜனவரி 2025 ஆகிய காலங்களிற்குட்பட்ட தொடர்ச்சியான புகைப்போக்கி உமிழ்வு தொடர்பான ஆய்வின் கண்டுபிடிப்பில் மூன்று தொழிற்சாலைகளில் (NCTPS STAGE I & II, and வள்ளூர் NTECL) எவையுமே உமிழ்வு வெளியேற்ற விதிமுறைகளையோ, மேற்பார்வை தேவைகளையோ பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை. அதே சமயத்தில், நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை மீறி, காக்கா ஆழியை (invasive mussels) அகற்றாமல் இருப்பது அதன் தொற்றை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
எண்ணூரில் வாழ்வாதார சூழலும், வாழ்வியலும் நாசகரமாகி வரும் வேளையிலும் அரசு தொழில்மயமாக்களை இரட்டித்துக்கொண்டுள்ளது. சென்னை புறவெளி அதிவேக நெடுஞ்சாலை, பொன்னேரி தொழிற்சாலை டௌன்ஷிப், 655 ஏக்கர் கனரக பொறியியல் மையம் மற்றும் மூன்று புதிய மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் ஆகியவை ஈரநிலங்களை துடைத்தெறியவும், மாசுபாட்டை அதிகரிக்கவும் அச்சுறுத்துகிறது. உயர் மின்னழுத்த கோபுரம், முறைப்படுத்தப்படாத தூர்வாரல் மற்றும் ஆற்றுமணல் விற்பனை ஆகியவை ஆற்றின் நீரோட்டத்தையும், உயிர்ச்சக்தியையும் மேலும் பாதித்துள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுகாதார முன்முயற்சிகள் தொடர்பான இரண்டு முக்கிய வகைகள் தோல்வியுற்றதை கீழே காண்க:
ஈரநிலப் பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு (4%)
சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்பு பணிகள் முழுமையடையாமலும் திருப்தியற்றதாகவும் உள்ளன. அலையாத்தி "மறுசீரமைப்பு" என்ற பெயரில் சமூகப் பொது இடங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. பக்கிங்ஹாம் கால்வாயில் தூர்வாரும் பணியானது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டுமே அதுவும் போதுமான அளவில் நடைபெறவில்லை. பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பயன்படுத்தப்படாத ஈரநிலங்கள் மேலும் அழிவுக்கு ஆளாகின்றன.
சமூக ஆரோக்கியம், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நலன் (20%)
எண்ணூர் மக்களுக்கான சுகாதாரம் மற்றும் வாழ்வாதார திட்டங்கள் அதிகபட்சமாக டோக்கனிச நோக்கத்திற்காகவே உள்ளன. திறன் மேம்பாடு சரியாக விளம்பரப்படுத்தப்படாமல் வேலைவாய்ப்பு முகாம்களாக சுருக்கப்பட்டன. எண்ணூர் சந்தை மறுவுருவாக்க திட்டம் விற்பனையாளர்களுடன் கலந்துரையாடாமல் கட்டமைக்கபட்டு வருகிறது. அதே போல மிகமுக்கிய தேவையான கத்திவாக்கம் ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மேம்படுத்தல் செயற்பாட்டிற்காக காத்துக்கொண்டுள்ளது.
எண்ணூர் வாசியின் குமுறல்
இதற்கிடையில், எண்ணூரைச் சேர்ந்த பெண்கள் சுற்றுச்சூழல் புறக்கணிப்பின் கடுமையான சுமையை விவரிக்கிறார்கள். அதிகரித்து வரும் சுகாதாரச் செலவுகள், மீன்பிடி வருமானம் குறைந்து வருவது, உள்ளூர் வேலைவாய்ப்புகள் இல்லாதது, குடிப்பழக்கம் மற்றும் போதை பழக்கத்தால் அதிகரித்த பரவலான விரக்தி. "அரசு எங்கள் வாழ்வாதாரங்களை கொள்ளையடித்துள்ளது, எங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவித்துள்ளது மற்றும் எங்கள் குழந்தைகள் மூச்சுத் திணறும் அளவுக்கு காற்றை விஷமாக்கியுள்ளது. எங்கள் குழந்தைகள் மூச்சுத்திணறும்போது நிவாரணம் வழங்க நெபுலைசர்களுடன் முழுமையாக செயல்படும் 24 மணி நேர சுகாதார வசதியை வைத்திருப்பதுதான் குறைந்தபட்சம் செய்யக்கூடியது," என்று காட்டுக்குப்பத்தைச் சேர்ந்த ர. சுபாஷினி கூறினார். உள்ளூர்வாசிகள் அரசின் மீது கொண்டிருக்கும் குறைந்த எதிர்பார்ப்பு இதுவாகும்.'' என அந்த தேர்ச்சி அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
எண்ணூர் பிரச்சினையில் அரசு துறை சார்ந்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கான மதிப்பெண்கள்:
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி 30%, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் நீர் வழங்கல் துறை 33% - (தோல்வி).
ஈரநில ஆணையம், எரிசக்தித் துறை, மாநில கடலோர மண்டல மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் அலுவலகம் போன்ற முக்கிய துறைகள் 0% மதிப்பெண்களைப் பெற்றன.
அதிக கடமைகளைக் கொண்ட துறைகள் - தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல், வனங்கள் மற்றும் காலநிலை மாற்றத் துறை - முறையே 5% மற்றும் 16% மதிப்பெண்களைப் பெற்று குறைவாக செயல்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச்சூழலை மேலும் சீரழிக்கும் நடவடிக்கைகள் - நெடுஞ்சாலைகள், புதிய தொழிற்சாலைகள் மற்றும் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் போன்றவை - சுற்றுச்சூழலை சரிசெய்யும் அல்லது பாதுகாக்கும் நோக்கத்தை கொண்ட நடவடிக்கைகளை விட மிக அதிக முதலீட்டை ஈர்த்திருப்பது அறிக்கை கண்டறிந்துள்ளது என அந்த அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.