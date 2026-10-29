நேற்று கைது; இன்று சந்திப்பு: முதல்வர் விஜய்யை தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்த பேராசிரியர் கலையரசன்
பல்லாவரம் தவெக எம்எல்ஏ காமாட்சி குறித்து அவதூறான கருத்தை பரப்பியதாக கூறி, நேற்று அதிகாலை கலையரசனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
Published : October 29, 2026 at 8:54 PM IST
சென்னை: காவல்துறையினரால் நேற்று கைது செய்யப்பட்ட பேராசிரியரும், பொருளாதார நிபுணருமான கலையரசன், இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்து பேசினார்.
சென்னை அடையாறில் வசித்து வருபவர் கலையரசன். இவர் சென்னை வளர்ச்சி மையத்தின் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இதனிடையே, இவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பல்லாவரம் தவெக எம்எல்ஏ காமாட்சி குறித்து அவதூறான கருத்தை பரப்பியதாக கூறி, நேற்று அதிகாலை கலையரசனை போலீசார் கைது செய்தனர். ஆனால், அந்த இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கே தன்னுடையது இல்லை என்று அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, நேற்று காலை 8 மணியளவில் கலையரசனை போலீசார் அவரது வீட்டில் இறக்கிவிட்டு சென்றதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து, இந்த விவகாரம் குறித்து டிஜிபிக்கு கலையரசன் ஆன்லைன் மூலம் புகார் அளித்தார்.
அதில், "அதிகாலை 5 மணியளவில் எனது வீட்டிற்கு சாதாரண உடையில் மூன்று போலீசார் வந்தனர். பல்லாவரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு எதிராக இன்ஸ்டாகிராமில் அவதூறான கருத்தை பதிவிட்டதாகக் கூறி, விசாரணைக்காக என்னை அழைத்துச் சென்றனர்.
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அப்போது தனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு இல்லை என்றும், சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினரைத் தனக்குத் தெரியாது எனவும் காவல்துறையினரிடம் விளக்கம் அளித்தேன்.
இருப்பினும், எனது கைப்பேசியைப பெற்றுக்கொண்ட காவல்துறையினர், வாடகை காரில் என்னை அழைத்துச் சென்றனர். எனது குடும்பத்தினருக்கு கூட தகவல் தெரிவிக்க போலீசார் என்னை அனுமதிக்கவில்லை.
இதையடுத்து, எனது பெயரில் போலியாக தொடங்கப்பட்ட இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் அது என போலீசாரிடம் விளக்கம் அளித்தேன். இதனை ஏற்று போலீசார் மீண்டும் என்னை வீட்டில் இறக்கிவிட்டனர்.
போலீசாரின் இந்த துன்புறுத்தல் குறித்து நடுநிலையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். என்னை அழைத்துச் சென்ற காவல்துறையினரின் நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என தனது புகாரில் கலையரசன் கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில், பேராசிரியர் கலையரசன் இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து பேசினார். அப்போது கலையரசன் தனக்கு நேர்ந்த விஷயத்தை முதலமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த சந்திப்பின் போது பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், தமிழக டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர். முதல்வர் விஜய்யின் அழைப்பின் பேரில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றதாக தெரிகிறது.