சென்னை ஐஐடியில் மார்பக புற்றுநோய் மருந்துக்கு நானோ ஊசி முறை ஆராய்ச்சி; பேராசிரியர் விளக்கம்
Published : December 22, 2025 at 6:42 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐ.ஐ.டியில் மார்பகப் புற்றுநோய் மருந்து செலுத்த நானோ ஊசி முறை ஆராய்ச்சி நடைபெற்று வருவதாக பேராசிரியர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சென்னை ஐஐடி, ஆஸ்திரேலியாவின் மொனாஷ் பல்கலைக்கழகம், டீக்கின் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் ஆராய்ச்சியாளர்கள், மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சையை பாதுகாப்பானதாகவும், பயனுள்ளதாகவும் மாற்றும் ஆற்றலை கொண்ட அதிநவீன நானோ ஊசி மருந்து விநியோக தளத்தை உருவாக்கியுள்ளனர். இது துல்லியமான, நீடித்த சிகிச்சை முறையை உருவாக்குகிறது. நானோ ஆர்க்கியோசோம் (NAs) அடிப்படையிலான மருந்து உறைப்பூச்சு, சிலிக்கான் நானோ குழாய் (SiNT) அடிப்படையிலான உள்செல்லுலார் விநியோகத்தை இணைப்பதன் மூலம் ஆரோக்கியமான செல்களுக்கு ஏற்படும் சேதத்தையும் குறைக்கிறது.
உலகளவில் பெண்களின் மரணங்களுக்கு, மார்பக புற்றுநோய் முக்கிய காரணியாக அமைந்துள்ளது. கீமோதெரபி, கதிர் வீச்சு போன்ற வழக்கமான சிகிச்சை, முறையான மருந்து வெளிப்பாடு காரணமாக புற்றுநோய் அல்லாத திசுக்களுக்கு பெரும்பாலும் தீங்கை விளைவிக்கின்றன. இதனை சமாளிப்பதற்காக இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், சிலிக்கான் வேபரில் செங்குத்தாக சீரமைக்கப்பட்ட சிலிக்கான் நானோ குழாய்களில் ஏற்றப்பட்ட வெப்ப ரீதியாக நிலையான நானோ ஆர்க்கியோசோம்களை (NAs) பயன்படுத்தி புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்தான டாக்ஸோரூபிசினை நேரடியாக புற்றுநோய் செல்களுக்குள் வழங்கும் நானோ ஊசி முறையை உருவாக்கியுள்ளனர்.
ஒருங்கிணைந்த இந்த அணுகுமுறை சிறந்த உயிர் இணக்க தன்மையை பராமரிப்பதுடன் மருந்தின் சிகிச்சை செயல்திறனையும் மேம்படுத்துகிறது. NAD-SiNTகள் (நானோஆர்க்கியோசோம்- டாக்ஸோரூபிகின்- சிலிக்கான் நானோகுழாய்கள்) MCF-7 மார்பக புற்றுநோய் செல்களுக்கு எதிராக வலுவான நெல்நச்சுத்தன்மையை தூண்டுவதாகவும், அதே நேரத்தில் ஆரோக்கியமான பைப்ரோபிளாஸ்ட்களை பாதுகாப்பதாகவும் பரிசோதனை முடிவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
NAD-SiNTகள் புற்றுநோய் செல்களில் செல்-சுழற்சியை கட்டுப்படுத்தி, நெக்ரோசிஸை தூண்டின. முக்கிய ஆஞ்சியோஜெனிக் சார்பு காரணிகளை குறைப்பதன் மூலம் கட்டிகள் புதிய ரத்தநாளங்களை உருவாக்கும் செயல்முறையான ஆஞ்சியோஜெனீசிஸை கணிசமாக குறைத்தன.
இந்த தளம் இலவச டாக்ஸோ NAD-SiNTகள் புற்றுநோய் செல்களில் செல்-சுழற்சியை கட்டுப்படுத்தி நெக்ரோசிஸை தூண்டின. முக்கிய ஆஞ்சியோஜெனிக் சார்பு காரணிகளைக் குறைப்பதன் மூலம் கட்டிகள் புதிய ரத்த நாளங்களை உருவாக்கும் செயல்முறையான ஆஞ்சியோஜெனீசிஸை கணிசமாக குறைத்தன. ரூபிசினை விட 23 மடங்கு குறைவான தடுப்பு செறிவை (IC50) நிரூபித்தது. இது மிகக்குறைந்த அளவுகளில் அதிக ஆற்றலை குறிக்கிறது. இது நேரடியாக குறைந்த சிகிச்சை செலவுகள் மற்றும் குறைவான பக்க விளைவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
இந்த ஆராய்ச்சியின் சிறப்பம்சம், உயர் துல்லியம், வெப்ப நிலைத்தன்மை மற்றும் நீண்ட கால மருந்து வெளியீடு (700 மணிநேரம் வரை) ஆகியவற்றின் கலவையாகும். இது, தற்போதுள்ள நானோ கேரியர் அமைப்புகளின் பொதுவான குறைபாடுகளான வெடிப்பு வெளியீடு மற்றும் மோசமான இணக்கத்தன்மையை நிவர்த்தி செய்யும் ஒரு சாதனையாகும். கார்பன் அல்லது டைட்டானியம் நானோ குழாய்களில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட பிற நானோஇன்ஜெக்ஷன் தளங்களை போல் இல்லாமல், சிலிக்கான் நானோகுழாய் அடிப்படையிலான வடிவமைப்பு இயல்பாகவே உயிரி இணக்கத்தன்மை கொண்டது மற்றும் நச்சுத்தன்மையற்றது.
கூடுதல் மேற்பரப்பு மாற்றங்களுக்கான தேவையை குறைக்கிறது. இது எதிர்கால மருத்துவ மாற்றத்திற்கு மிகவும் நம்பகமான மற்றும் அளவிடக்கூடிய அம்சமாக அமைகிறது. இந்த கண்டுபிடிப்புகள் Advanced Materials Interfaces (https://doi.org/10.1002/admi.202500323) இதழில் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டன. இது மேம்பட்ட
தொழில்நுட்பங்களுக்கான செயல்பாட்டு பொருட்கள் மற்றும் மேற்பரப்புகளின் வடிவமைப்பு, மேம்பாடு மற்றும் பயன்பாடு குறித்த ஆராய்ச்சியை வெளியிடும் இதழாகும். காவியா விஜயலட்சுமி பாபுநாகப்பன், சுபஸ்த்ரீ அரிராமன், ஜான் ஹார்பர்ட்ஸ், விமல்ராஜ்
செல்வராஜ், முகிலரசி பெடதம், நரேந்திரன் சேகர், நிக்கோலஸ் எச்.வோல்கர், ரோய் எல்நாதன் மற்றும் சுவாதி சுதாகர் ஆகியோர் இணைந்து ஆய்வு கட்டுரையை எழுதியுள்ளனர்.
சென்னை ஐஐடி பயன்பாட்டு இயக்கவியல் மற்றும் உயிரி மருத்துவ பொறியியல் துறையின் மருத்துவ பொறியியல் துறையின் உதவி பேராசிரிர் டாக்டர் சுவாதி சுதாகர் கூறும்போது, ''இந்த ஆராய்ச்சி இந்தியா போன்ற குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமான நாடுகளில் சுகாதார பராமரிப்பு வழங்கலில் மாற்றத்தக்க தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஏனெனில் அங்கு மேம்பட்ட புற்றுநோய் சிகிச்சைகளுக்கான அணுகல் செலவுகளை பொறுத்து வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிக செயல்திறனுடன் சிறிய அளவுகளை இலக்கு வைத்து வழங்குவதை செயல்படுத்துவதன் மூலம் இந்த அமைப்பு புற்றுநோய் சிகிச்சையின் ஒட்டுமொத்த செலவை குறைத்து நோயாளிகளின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்த முடியும். மலிவு விலையில் சுகாதார பராமரிப்பு கண்டுபிடிப்புகளுக்கான தேசிய இலக்குகளுடன் இந்த தளம் ஒத்துப்போகிறது. மேலும், இறுதியில் பிற வகையான புற்றுநோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் பயன்படுத்த மாற்றியமைக்கப்படலாம்'' என்றார்.
இக்கருத்துருவின் ஆதாரம், இன் விட்ரோ (செல் கலாச்சாரம்) மற்றும் எக்ஸ் ஓவோ (கோழி கரு) மாதிரிகளில் வெற்றிகரமாக நிரூபிக்கப்பட்டு இதன் செயல்திறன், பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்துகிறது. அடுத்தகட்ட ஆராய்ச்சி, முன் மருத்துவ மற்றும் மருத்துவ மாற்றத்திற்கு தயாராவதற்கு இன் விவோ சரிபார்ப்பு, நீண்டகால நச்சுத்தன்மை ஆய்வு மற்றும் ஒழுங்குமுறை
மதிப்பீடுகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும். நானோ ஊசி அடிப்படையிலான இந்த அணுகுமுறை துல்லியமான நானோ மருத்துவத்தில் பெரியளவில் முன்னேற்றத்தை குறிக்கிறது. புற்றுநோய்க்கான மருந்து விநியோகிக்கும் விதத்தை மறுவரையறை செய்து புத்திசாலித்தனமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் அனைவரும் அணுகக்கூடியதாகவும் ஆக்குகிறது.