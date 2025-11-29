பெரியார் பல்கலை பட்டமளிப்பு விழா... புறக்கணிக்கப்பட்ட பேராசிரியர்கள்? கொந்தளித்த ஊழியர்கள்
பெரியார் பல்கலைக்கு புதிய பதிவாளரை நியமிக்க வேண்டும் என அங்கு பணியாற்றும் பேராசிரியர்கள் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : November 29, 2025 at 5:04 PM IST
சேலம்: பெரியார் பல்கலைக் கழக பட்டமளிப்பு விழா குழுவில் மூத்த பேராசிரியர்கள் பெயர்கள் இடம்பெறவில்லை எனக்கூறி பேராசிரியர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் 24ஆவது பட்டமளிப்பு விழா, வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெற உள்ளது. அதற்கான ஏற்பாடுகளை பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் மும்முரமாக செய்து வருகிறது. முதற்கட்டமாக விழாக்குழு அமைக்கப்பட்டு, அதில் அனைத்து துறை பேராசிரியர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆனால், அந்த குழுவில் மூத்த பேராசிரியர்கள் பூங்கொடி விஜயகுமார், லட்சுமி மனோகரி, சுகிர்தாராணி மற்றும் இந்தாண்டு ஓய்வு பெற உள்ள மூத்த உதவி பேராசிரியரும், ஆசிரியர் சங்க முன்னாள் தலைவர் மற்றும் தற்போதைய தலைவர் உள்ளிட்டோரின் பெயர்கள் இடம்பெறவில்லை என கூறப்படுகிறது.
அதேபோல, இந்த ஆண்டு ஓய்வு பெறவுள்ள தொலைப்பேசி ஆப்பரேட்டர் சக்திவேல், பல்கலைக் கழக நூலகரும், முன்னாள் மக்கள் தொடர்பு அலுவலருமான ஜெய பிரகாஷ் ஆகியோரின் பெயர்களும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் பல்கலைக் கழக பேராசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: கோவை, மதுரை மெட்ரோ திட்டம்... பிரதமர் தலையிட வேண்டும்: திமுக எம்.பி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
இதுகுறித்து பேராசிரியர்கள் கூறியதாவது, “பெரியார் பல்கலை பட்டமளிப்பு விழா அடுத்த மாதம் நடக்க உள்ளது. இதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவில் 20க்கும் மேற்பட்ட மூத்த பேராசிரியர்கள் பெயர்கள் இடம் பெறவில்லை. அவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆகையால், இதற்குக் காரணமான பதிவாளர் மீது தமிழ்நாடு அரசும், தமிழக ஆளுநரும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக, பேராசியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களை புறக்கணித்து பட்டமளிப்பு விழா ஏற்பாடு செய்த பதிவாளரை உடனடியாக மாற்றி, புதிய பதிவாளரை நியமித்து அவர் தலைமையில் பட்டமளிப்பு விழா நடத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தனர்.